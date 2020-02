Ekipa Michała Probierza przyjechała do stolicy z jasnym postanowieniem wywalczenia trzech punktów. Ale w pierwszej połowie wyraźnie sobie nie radzili. Groźni byli wyłącznie przez pierwsze sekundy, kiedy okazje do strzelenia gola miał były zawodnik Legii, a obecnie kapitan Cracovii Janusz Gol. To była najgroźniejsza w pierwszej połowie sytuacja gości.

Później gospodarze zdominowali grę. Defensywnie ustawieni rywale niewiele mieli do powiedzenia – zwłaszcza w ataku. A Legia z minuty na minutę się rozkręcała i rozgrywała kolejny bardzo dobry mecz.

Pierwszy gol padł w 20. minucie kiedy Litwin Arvydas Novikovas już w polu karnym podał do Chorwata Domagoja Antolica, który efektowym strzałem otworzył wynik.

Kolejnych prób, by pokonać bramkarza gości Michala Peskovica było wiele. I udało się tuż przed przerwą. Tym razem poza polem karnym uderzył Gruzin Walerian Gwilia. Piłka poleciała obok słupka i wpadła do siatki.

Nadzieje kibiców Cracovii odrodziły się po przerwie. Ręką w polu karnym zagrał Marko Vesovic, a sędzia po wideoweryfikacji podyktował jedenastkę. Wykorzystał go w 51. minucie Sergiu Hanca. Drużynie gości dodało to pewności siebie. Odważniej zaczęli wychodzić na akcje ofensywne.

Mecz się wyraźnie wyrównał. Obie drużyny miały swoje okazje i wynik spotkania mógł być wyższy. Nerwowo było też na ławce rezerwowych. Trener Cracovii Michał Probierz często krzyczał do swoich zawodników, a szkoleniowiec Legii Aleksandar Vukovic został ukarany nawet żółtą kartką za zbyt żywiołowe reakcje.

Legia nadal imponuje skutecznością. W czterech tegorocznych spotkaniach ekipa z Warszawy zdobyła jedenaście bramek. A w sobotę umocniła się na pozycji lidera. Nad drugą Cracovią ma sześć punktów przewagi.

Legia Warszawa - Cracovia Kraków 2:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Domagoj Antolic (20), 2:0 Walerian Gwilia (44), 2:1 Sergiu Hanca (51-karny)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk, Marko Vesovic, Andre Martins. Cracovia Kraków: Cornel Rapa, Mateusz Wdowiak, Michal Siplak

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Widzów: 21 000

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Michał Karbownik - Arvydas Novikovas (63. Paweł Wszołek), Andre Martins (90. Inaki Astiz), Walerian Gwilia, Domagoj Antolic, Luquinhas (90+3. Tomas Pekhart) - Jose Kante

Cracovia Kraków: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Michał Helik, David Jablonsky, Michal Siplak - Mateusz Wdowiak (65. Ivan Fiolic), Sylwester Lusiusz, Janusz Gol, Florian Loshaj (46. Rafael Lopes), Sergiu Hanca - Tomas Vestenicky (46. Pelle van Amersfoort)

Wyniki meczów 24. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-02-28:

Raków Częstochowa - Piast Gliwice 2:0 (1:0)

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 1:1 (1:0)

2020-02-29:

Wisła Kraków - Wisła Płock 2:2 (1:1)

Legia Warszawa - Cracovia Kraków 2:1 (2:0)

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1 (2:0)

Pozostałe mecze kolejki

2020-03-01:

Korona Kielce - Lechia Gdańsk (12.30)

Arka Gdynia - ŁKS Łódź (15.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław (17.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 24 15 3 6 51-24 48 +27

2. Cracovia Kraków 24 13 3 8 33-20 42 +13

3. Pogoń Szczecin 24 11 7 6 26-21 40 +5

4. Śląsk Wrocław 23 10 9 4 31-24 39 +7

5. Lech Poznań 24 10 8 6 40-23 38 +17

6. Piast Gliwice 24 11 4 9 25-24 37 +1

7. Lechia Gdańsk 23 9 7 7 26-26 34

8. Wisła Płock 24 9 6 9 30-38 33 -8

9. Raków Częstochowa 24 10 2 12 30-37 32 -7

10. Jagiellonia Białystok 24 8 7 9 32-34 31 -2

11. Górnik Zabrze 24 7 9 8 30-30 30

12. KGHM Zagłębie Lubin 23 8 5 10 32-32 29

13. Wisła Kraków 24 8 3 13 30-37 27 -7

14. Arka Gdynia 23 6 6 11 20-33 24 -13

15. Korona Kielce 23 6 5 12 12-26 23 -14

16. ŁKS Łódź 23 4 4 15 21-40 16 -19

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

Mecze w następnej kolejce

2020-03-03:

Lech Poznań - Górnik Zabrze (18.00)

Wisła Płock - Raków Częstochowa (18.00)

Cracovia Kraków - Wisła Kraków (20.30)

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (20.30)

2020-03-04:

ŁKS Łódź - KGHM Zagłębie Lubin (18.00)

Śląsk Wrocław - Korona Kielce (18.00)

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (20.30)

Piast Gliwice - Arka Gdynia (20.30)