Dominik Ebebenge, który był gościem programu "Hejt Park" w "Kanale Sportowym", zdradził kulisy niedoszłego transferu Karola Linettego do Legii Warszawa. Były kierownik ds rozwoju sportowego klubu ze stolicy ujawnił, że wszystkie dokumenty związane z transferem na Łazienkowską Linettego zostały podpisane.

Ostatecznie do przeprowadzki nie doszło. To od nas zależał ten transfer. Ludzie w Poznaniu zaczęli robić presję, zastraszać Karola i jego rodzinę. Stwierdziliśmy więc, że tego transferu nie robić, bo nie możemy jako ludzie do tego dopuścić - podkreślił Ebebenge.