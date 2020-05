W obecnych rozgrywkach doszło w ekstraklasie do roszad trenerów w siedmiu klubach. "Liderem" jest Arka, która ma już czwartego szkoleniowca. Do 8 października zespół prowadził Jacek Zieliński, dwa dni później zastąpił go Aleksandar Rogic, a 10 marca Serba zmienił Krzysztof Sobieraj.

Pod wodzą tego ostatniego drużyna nie rozegrała jednak żadnego ligowego spotkania - ze względu na pandemię koronawirusa rywalizacja w ekstraklasie została w marcu przerwana.

Po 26 kolejkach gdynianie plasują się na spadkowej 15. pozycji i do bezpiecznej 13. lokaty, którą zajmuje Wisła Kraków, tracą sześć punktów.