Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązania, które gwarantują sprawną i bezpieczną organizację spotkań PKO Bank Polski Ekstraklasy – zapowiedział prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

Jak dodał, przedstawiciele spółki prowadzącej rozgrywki byli w kontakcie z partnerami telewizyjnymi, sponsorami, ze środowiskiem dziennikarskim oraz fotoreporterami, dla których nowością będzie obsługiwanie meczów w nietypowych warunkach.

Celem wprowadzenia nowych regulacji jest maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa, przy minimalnej liczbie osób niezbędnych do organizacji spotkania oraz zachowaniu pomiędzy nimi bezpiecznego dystansu – przyznał Animucki.

Najważniejszym z zapisów regulaminu jest podział stadionów na specjalne strefy. Osoby z identyfikatorami przyporządkowującymi ich do danego obszaru nie będą mogły przemieszczać się do innego sektora. Konferencje prasowe po meczu zostaną zamknięte dla mediów zewnętrznych i będą odbywały się w formie przekazu telewizyjnego, z możliwością zadawania pytań przez dziennikarzy za pośrednictwem rzeczników prasowych klubów.

Jak podkreślono, kluczowym miejscem na obiekcie będzie "strefa zero", w której przebywać będą jedynie te osoby, które przeszły wcześniej izolację i zostały przebadane na obecność koronawirusa.

Najbardziej widoczną zmianą będzie brak kibiców na trybunach, ale na boisku też jest sporo nowości, m.in. drużyny na rozgrzewkę nie będą mogły wychodzić razem. Kontrola obuwia nastąpi już w tunelu. Nie będzie tradycyjnego przywitania przed meczem, w tym m.in. trenerami, i wymiany proporczyków. Zespoły na przerwę i po spotkaniu będą schodziły do szatni w wyznaczonej kolejności.

Wszystkie prezentacje zawodników, dekoracje oraz inne okolicznościowe wydarzenia zostały zawieszone do odwołania.

To szczególny czas dla wszystkich pracujących przy organizacji spotkań. Każda osoba znajdująca się na stadionie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego reżimu higienicznego, w szczególności zakrywania ust i nosa. Na meczu nie będzie chłopców do podawania piłek. Wcześniej zostaną przygotowane 24 piłki, aby nie powodować opóźnienia gry. Montaż LED musi zostać zakończony na sześć godzin przed rozpoczęciem zawodów, a montaż kamer na trzy godziny. Jakikolwiek catering jest zabroniony. Nie będzie również dziecięcej eskorty i maskotek – poinformował dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański.

W momencie, kiedy piłka poleci na trybuny i zostanie podana przez np. fotoreporterów, gdyż teraz tam będą mieć swoje miejsca pracy, nie będzie mogła wrócić od razu do gry. Trzeba ja będzie najpierw zdezynfekować. Środki do dezynfekcji mają się znajdować cały czas w pobliżu boiska.

Jeśli chodzi o sędziów na boisku nic się nie zmienia – przyznał jeden z arbitrów ekstraklasy Krzysztof Jakubik. Sędziowie nie będą nosić maseczek, rękawiczek czy przyłbic. Wcześniej mówiło się np. o korzystaniu przez nich z elektronicznego gwizdka.

Wciąż do pomocy będą mieć system VAR. Dwóch sędziów wideo-asystentów i technik telewizyjny mają mieć założone maski ochronne.

Ekstraklasa S.A. rekomenduje, aby kluby podejmowały wszelkie działania zachęcających kibiców do pozostania w domach i niegromadzenia się w związku z organizacją spotkań ligowych. Wszystkie osoby pracujące na stadionie - z wyjątkiem piłkarzy i sędziów oraz trenerów przekazujących wskazówki zawodnikom - zostaną zobowiązane do zasłaniania ust i nosa do momentu opuszczenia przez nich obiektu.

Specjalne procedury bezpieczeństwa dotyczyć będą również pracowników Ekstraklasa Live Park, którzy odpowiadają za realizację transmisji z meczów oraz obsługę wozów VAR. Nie wpłynie to jednak na standard przeprowadzanych transmisji. Wszyscy, podobnie jak zawodnicy czy sztaby szkoleniowe, przeszli testy koronawirusowe.

Na każde ze spotkań ekstraklasy będzie mogło wejść do 15 dziennikarzy. Wyznaczone zostaną dla nich specjalne miejsca poza strefami, w których mogą poruszać się osoby objęte izolacją. Dodatkowo, poza tym limitem, na mecze będą mogli wejść przedstawiciele posiadaczy praw telewizyjnych oraz rozgłośni radiowych wyznaczonych przez Ekstraklasę S.A. lub klub, a także fotoreporterzy – dla tych ostatnich przewidziano ograniczenie do 10 osób na mecz.

Wszystkie zapisy w regulaminie będą na bieżąco korygowane zgodnie z kolejnymi rekomendacjami wydawanymi przez Ministerstwo Zdrowia i inne organy państwowe.

Do rozegrania pozostało 11 kolejek, z których tylko trzy przypadną na środek tygodnia, pozostałe odbędą się w weekendy. Koniec rundy zasadniczej w ekstraklasie zaplanowano na 14 czerwca, a całego sezonu – 18 i 19 lipca.