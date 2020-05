W piątek wieczorem po 80-dniowej przerwie rozegrane zostaną dwa pierwsze spotkania piłkarskiej ekstraklasy; mecze odbędą się przy pustych trybunach.

Szef rządu na piątkowej konferencji prasowej wyraził radość z powrotu ekstraklasy. - Cieszymy się, że udało się wypracować odpowiednie mechanizmy, żeby wrócić do gry (...). Dla mnie to jest taki sygnał powrotu do nowej normalności - mówił.

- Dla mnie piłka nożna to coś więcej niż tylko gra, coś więcej niż tylko sport. To jest wielka, wspaniała promocja państwa polskiego, promocja polskiego biznesu, promocja naszej woli walki, naszych umiejętności, naszych możliwości. Cieszę się, że nasza ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy, że w różnych miejscach będą mogli pooglądać nasze talenty, naszą grę i to bardzo, bardzo dobra wiadomość - podkreślił.

Morawiecki poinformował, że będzie możliwy powrót kibiców piłkarskich na trybuny w odpowiednich procedurach. Jak mówił, kibice będą mogli zająć do 25 proc. miejsc na stadionach. Tak zrobimy, żeby odpowiednie środki dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą, a na stadionie żeby kibice byli usadzeni w odpowiedni sposób od strony sanitarnej - zaznaczył.

- Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy z panem prezesem, żeby było to jak najszybciej i to jak najszybciej Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa określiły na 19 (czerwca - PAP) - powiedział premier.