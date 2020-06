Drużyna Wisły przed sezonem 2019/20 miała jeden cel – utrzymanie się na najwyższym szczeblu rozgrywek. Od początku rozgrywek zespół miał sporo problemów, także z kadrą szkoleniową. Najpierw drużyna prowadzona była przez trenera Leszka Ojrzyńskiego, który kierował ekipą siedząc na trybunach. Potem w jednym meczu płocczan poprowadził Patryk Kniat, wreszcie od początku sierpnia Wisłę objął Radosław Sobolewski. Nafciarze zajmowali wtedy ostatnie miejsce.

Szybko opuścili dolną część tabeli, po 13. kolejce zajęli nawet miejsce na fotelu lidera i wtedy w Płocku już głośno się mówiło, że drużyna włączy się do walki, być może nawet o europejskie puchary.

Na koniec roku Wisła nadal zajmowała miejsce w górnej ósemce, ale rok 2020 nie był już tak dobry. Płocczanie nie wygrali na swoim stadionie żadnego spotkania, a po restarcie rozgrywek zaliczyli tylko jeden remis i dwie porażki. W rezultacie, zamiast zdobyć miejsce w grupie mistrzowskiej, drużyna zaczęła spadać coraz niżej, aż wreszcie zacumowała na 12. pozycji.

W każdym z trzech meczów po wznowieniu rozgrywek Wisła prowadziła, by ostatecznie stracić punkty. Przegrała z Koroną Kielce 1:2, zremisowała 2:2 z Jagiellonią w Białymstoku, choć prowadziła już 2:0 i ostatnio uległa Śląskowi Wrocław 1:2.

„Co tu dużo mówić. Jesteśmy na siebie mega wkurzeni, kibice również nie są zadowoleni, co jest w pełni zrozumiałe. Zdajemy sobie sprawę, że w zasadzie do końca pierwszej połowy meczu ze Śląskiem mieliśmy jeszcze realne szanse na walkę o górną ósemkę. Niestety, ponownie stało się to, co w poprzednich spotkaniach i straciliśmy prowadzenie” - wspomina Maciej Ambrusiewicz.

Pomocnik Wisły zapewnia w imieniu drużyny, że czekająca ją walka o utrzymanie będzie skuteczna.

„W tym momencie skupiamy się na naszym celu nadrzędnym, czyli utrzymaniu w ekstraklasie. Mamy przewagę punktową, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. Musimy wziąć się w garść i zacząć w końcu punktować, by jak najszybciej zapewnić sobie spokojny byt" – podkreślił 22-letni piłkarz.

Spotkanie Cracovia – Wisła Płock, tak jak wszystkie ostatniej kolejki fazy zasadniczej, rozegrane zostanie w niedzielę 14 czerwca o godz. 18.00.