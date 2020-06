Gwinejczyk nie będzie mógł w tym sezonie już wspomóc Legii z powodu skręcenia stawu skokowego, jakiego doznał w niedzielnym meczu ze Śląskiem Wrocław.

Niestety, potwierdziły się obawy sztabu o zdrowie zawodnika – napastnik musi odpocząć od piłki co najmniej przez sześć tygodni - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej Legii.

Stołeczny zespół wobec urazu Vamary Sanogo, w ataku może więc liczyć tylko na Czecha Tomasa Pekharta i Macieja Rosołka. Dłuższy rozbrat z futbolem czeka także Marko Vesovica, który doznał urazu kolana Czarnogórzec może nie wrócić na boisko do końca roku.

Natomiast Majecki jest obecnie wypożyczony do Legii z AS Monaco. Choć sezon jeszcze się nie skończył, klub rywalizujący we francuskiej ekstraklasie oczekuje przyjazdu Polaka po upływie terminu umowy.

Radosław Majecki ma kontrakt z Legią i jest tam na wypożyczeniu do 30 czerwca. Po tym terminie, o ile w międzyczasie nie pojawią się inne ustalenia, ma dołączyć do AS Monaco - napisał w przesłanej PAP informacji Franckie Tourdre, menedżer zespołu w klubie z Księstwa.

Obecny sezon Ligue 1 nie zostanie już dokończony, kolejny ma się rozpocząć pod koniec sierpnia.

Na sześć kolejek przed końcem sezonu Legia prowadzi w tabeli grupy mistrzowskiej z 10 punktami przewagi nad wiceliderem - broniącym tytułu Piastem Gliwice.