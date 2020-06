We wszystkich trzech środowych spotkaniach, w których grała tylko tzw. grupa mistrzowska, padła zaledwie jedna bramka. Zdobył ją z rzutu karnego Portugalczyk Flavio Paixao, dzięki czemu Lechia Gdańsk pokonała u siebie broniącego tytułu Piasta 1:0.

Mogę powiedzieć, że to zaczarowany stadion. Brak skuteczności to na pewno problem, który pojawił się w ostatnich dwóch, trzech meczach i nad tym musimy pracować, bo jeżeli nie będziemy strzelać goli, to jakiś błąd zawsze się może przytrafić - skomentował szkoleniowiec gości Waldemar Fornalik.

Była to piąta konfrontacja tych zespołów w tym sezonie i po raz piąty, licząc mecz o Superpuchar i spotkanie w krajowym pucharze, triumfował zespół z Trójmiasta.

Piast wciąż ma 53 punkty i traci już 11 do prowadzącej Legii. Warszawski zespół, dotknięty plagą kontuzji, w środę nie zachwycił, ale z Białegostoku nie wraca z pustymi rękami.

Rozpoczęło się jednak od złej wiadomości dla lidera. Na przedmeczowej rozgrzewce urazu doznał Czech Tomas Pekhart. To kolejny ofensywny zawodnik, który nie mógł tego dnia wystąpić - niedostępni przez co najmniej kilka tygodni będą Gwinejczyk Jose Kante i Francuz Vamara Sanogo. Być może to właśnie to wpłynęło na niemoc strzelecką Legii.

Goli nie było również w Poznaniu, gdzie Lech zremisował z Pogonią Szczecin. Gospodarze stracili pierwsze punkty po serii trzech zwycięstw. Obecnie, podobnie jak Piast, mają 53 "oczka".

W czwartek do walki o podium może dołączyć czwarty obecnie Śląsk Wrocław. Tego dnia, na zakończenie 32. serii spotkań, podejmie Cracovię i, jeśli wygra, będzie miał 52 pkt.

Za nim sklasyfikowane są Lechia - 49 pkt, Jagiellonia - 48, Cracovia i Pogoń - po 46.

Legia w sobotę podejmie Piast i w przypadku zwycięstwa może się cieszyć z tytułu... w niedzielę. To zależeć będzie jednak od zaplanowanego na ten dzień pojedynku Śląska z Lechem.

We wtorek został wyłoniony pierwszy spadkowicz. Ostatni w tabeli ŁKS Łódź przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze i stracił nawet matematyczną szansę na awans na ostatnie "bezpieczne", czyli 14. miejsce.

Coraz trudniejsza jest też sytuacja Korony, która uległa w Kielcach Rakowowi Częstochowa 0:1 i do lokaty oznaczającej utrzymanie traci osiem punktów.

ŁKS wraca zatem do pierwszej ligi po zaledwie roku gry w najwyższej klasie. Górnik jest dziewiąty, a mający tyle samo punktów Raków - dziesiąty.

W pozostałych spotkaniach tego dnia Arka Gdynia pokonała KGHM Zagłębie Lubin 3:2, a Wisła Kraków - Wisłę Płock 1:0.

Wyniki meczów 32. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-06-23:

Arka Gdynia - KGHM Zagłębie Lubin 3:2 (2:1)

Korona Kielce - Raków Częstochowa 0:1 (0:1)

Wisła Kraków - Wisła Płock 1:0 (1:0)

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 1:3 (0:1)

2020-06-24:

Lech Poznań - Pogoń Szczecin 0:0

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1:0 (0:0)

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 0:0

Pozostałe mecze kolejki

2020-06-25:

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków (19.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 32 20 4 8 65-30 64 +35

2. Piast Gliwice 32 16 5 11 36-29 53 +7

3. Lech Poznań 32 14 11 7 57-29 53 +28

4. Śląsk Wrocław 31 13 10 8 42-35 49 +7

5. Lechia Gdańsk 32 13 10 9 42-42 49

6. Jagiellonia Białystok 32 13 9 10 43-40 48 +3

7. Cracovia Kraków 31 14 4 13 40-31 46 +9

8. Pogoń Szczecin 32 12 10 10 29-32 46 -3

-------------------------------------------------------

9. Górnik Zabrze 32 12 11 9 45-41 47 +4

10. Raków Częstochowa 32 14 5 13 42-44 47 -2

11. KGHM Zagłębie Lubin 32 11 8 13 52-49 41 +3

12. Wisła Płock 32 10 9 13 37-51 39 -14

13. Wisła Kraków 32 11 5 16 39-50 38 -11

14. Arka Gdynia 32 8 9 15 31-49 33 -18

15. Korona Kielce 32 8 6 18 23-41 30 -18

16. ŁKS Łódź 32 5 6 21 27-57 21 -30

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decyduje wyższa lokata po sezonie zasadniczym

Mecze w następnej kolejce

2020-06-26:

Raków Częstochowa - Arka Gdynia (18.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Korona Kielce (20.30)

2020-06-27:

Wisła Płock - ŁKS Łódź (15.00)

Legia Warszawa - Piast Gliwice (17.30)

Górnik Zabrze - Wisła Kraków (20.00)

2020-06-28:

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (15.00)

Śląsk Wrocław - Lech Poznań (17.30)

2020-06-29:

Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin (18.00)