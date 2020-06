21-letni Ze Gomes trafił do Lechii w lutym i wystąpił w ośmiu ligowych oraz jednym meczu Pucharu Polski, w którym zdobył też bramkę.

W tym samym okresie przeszedł do gdańskiej drużyny również Kenny Saief. Niespełna 27-letni boczny pomocnik rozegrał w ekstraklasie 11 spotkań, ale w ostatniej wygranej 2:1 konfrontacji z Jagiellonią w Białymstoku odniósł kontuzję. Reprezentant Stanów Zjednoczonych wrócił do Anderlechtu Bruksela, z którego był wypożyczony i tam będzie przechodził rehabilitację.

Z Lechii odszedł także Błażej Augustyn, którego wygasający 30 czerwca kontrakt nie został przedłużony. 32-letni środkowy obrońca znalazł się w ekipie biało-zielonych w sierpniu 2017 roku i w sumie zanotował 57 ligowych występów, w których strzelił pięć goli. Od listopada zeszłego roku, głównie ze względu na kontuzję, nie pojawił się już na boisku.

Lechia przedłużyła natomiast do końca rozgrywek wypożyczenia środkowych pomocników, Daniela Łukasika do tureckiego Ankaragucu oraz Mateusza Sopoćki do rywalizującego w pierwszej lidze Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Z kolei 1 sierpnia do zespołu prowadzonego przez trenera Piotra Stokowca dołączy 28-letni stoper Bartosz Kopacz, który od trzech sezonów występuje w KGHM Zagłębiu Lubin.