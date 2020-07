Maciej Szczęsny to ekspert i nieoceniony cenzor z magazynu "Gol", ale przede wszystkim to pięciokrotny mistrz Polski. Dlatego Maciej Iwański zapytał go co się dzieje z Legią Warszawa, która od kilkunastu dni nie przypieczętowała tytułu.

Szczęsny pamięta podobną sytuację z koronacją Wisły Kraków w 2001 roku. Czy faktycznie da się to porównać? Dlaczego prawie nie ogląda meczów Cracovii? Nikt lepiej od byłego bramkarza naszej reprezentacji nie wie, co znaczy zdobyć tytuł przy Łazienkowskiej. W końcu uczynił to na stołecznym stadionie z aż czterema różnymi klubami!