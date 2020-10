Legia Warszawa wygrała u siebie ze Śląskiem Wrocław 2:1 (0:0) w zaległym meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy i zmniejszyła stratę do liderującego Rakowa Częstochowa do czterech punktów. Drużyna Czesława Michniewicza ma do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie.

Każde zwycięstwo po tym trudnym momencie jest ważne – ocenił Paweł Wszołek. Reklama