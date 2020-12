Piłkarze Piasta wyszli na boisko przed spotkaniem w wesołych, mikołajowych czapkach, jednak po rozpoczęciu gry o żadnym świątecznym nastroju nie było mowy.

Początek należał do gliwiczan. Jakub Świerczok co prawda najpierw nie dał rady pokonać lubińskiego bramkarza z bliska, ale po chwili przelobował go niemal z środka.

Zespół trenera Martina Seveli szybko odrobił straty. Podanie Dejana Drazica z końcowej linii zamienił na gola wbiegający Samuel Mraz.

W 16. minucie mogło być 2:1, znów w roli głównej wystąpił Świerczok, a piłka po jego strzale z kilku metrów odbiła się od słupka.

Później do głosu doszli goście. Grali pressingiem, częściej atakowali, tyle, że nie potrafili skończyć akcji groźnym strzałem.

Po przerwie znacząco się ochłodziło, a oba zespoły z wyraźną ochotą i w dobrym tempie walczyły komplet punktów.

Bliżej zdobycia drugiego gola w pierwszych minutach po przerwie byli lubinianie, na przeszkodzie stanęło rozregulowane „celowniki”. Rywale rzadziej przedostawali się z piłką w okolice pola karnego, tym niemniej mogli ponownie prowadzić, gdyby dobrze ustawiony Świerczok nie strzelił wprost w Dominika Hładuna.

Piast od tego momentu grał aktywniej w ofensywie, kilka razy obrońcy Zagłębia mieli co robić. W ostatnim kwadransie tempo gry spadło, goście szanowali piłkę, nie pozwolili przeciwnikom na stworzenie sytuacji podbramkowych i wywieźli z Gliwic punkt.

Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin 1:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Jakub Świerczok (10), 1:1 Samuel Mraz (14)

Żółta kartka - Piast Gliwice: Michał Chrapek, Piotr Malarczyk

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Mecz bez udziału publiczności

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Martin Konczkowski, Piotr Malarczyk, Tomas Huk, Jakub Holubek - Gerard Badia (82. Michał Żyro), Michał Chrapek (75. Tiago Alves), Patryk Sokołowski, Sebastian Milewski (46. Tomasz Jodłowiec) - Dominik Steczyk (82. Arkadiusz Pyrka), Jakub Świerczok (88. Patryk Lipski)

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Jakub Wójcicki, Dominik Jończy, Lubomir Guldan, Mateusz Bartolewski - Patryk Szysz (75. Sasa Zivec), Jewgienij Baszkirow, Łukasz Poręba, Jakub Żubrowski, Dejan Drazic (82. Jakub Bednarczyk) - Samuel Mraz (75. Rok Sirk)