Michał Karbownik, występujący w Legii Warszawa na zasadzie wypożyczenia z angielskiego Brighton and Hove Albion, nie zagra do końca roku - poinformował we wtorek mistrz Polski. To oznacza, że 19-letni piłkarz opuści ligowe mecze z Wisłą Kraków i Stalą Mielec.

"Ze względu na obecność zmian przeciążeniowych kości piszczelowej, sztab medyczny Legii podjął decyzję, że Michał Karbownik będzie pauzował do końca roku" - przekazał warszawski klub. Reklama Powrót Karbownika do treningów jest przewidywany na okres przygotowawczy w styczniu. Jak dodano, Legia poinformowała o tej sytuacji Brighton. "Oba sztaby medyczne będę współpracować w tym zakresie" - zapowiedziano. Broniąca tytułu Legia jest liderem ekstraklasy po 12 kolejkach. W minioną sobotę wygrała u siebie z Lechią Gdańsk 2:0 i w tabeli o dwa punkty wyprzedza Raków Częstochowa oraz o trzy Górnika Zabrze.