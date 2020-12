"Koguty" zaczęły zgodnie z planem. W 23. minucie prowadzenie dał im Harry Kane.

Tottenham miał przewagę, ale zdobyć kolejnej bramki nie potrafił. W dodatku Crystal Palace w końcu przejął inicjatywę i zdołał wyrównać. W 81. minucie z gola cieszył się Jeffrey Schlupp.

"W drugiej połowie moi piłkarze zagrali zupełnie na odwrót, w stosunku do tego, co im powiedziałem w przerwie. Popełnili mnóstwo błędów i się to na nas zemściło" - przyznał trener Tottenhamu Jose Mourinho.

Liverpool natomiast przegrywał od 25. minuty, kiedy trafił Bobby Reid. Podopieczni trenera Juergena Kloppa przeważali, a opór beniaminka udało się złamać dopiero w 79. minucie. Wówczas z rzutu karnego wyrównał Mohamed Salah.

W tabeli Tottenham i Liverpool mają po 25 punktów, a londyńczycy prowadzą dzięki lepszemu bilansowi bramek. Trzecie miejsce ze stratą dwóch punktów zajmuje obecnie Southampton Jana Bednarka.

"Święci" w niedzielę gładko pokonali u siebie zamykające zestawienie Sheffield United 3:0. Na listę strzelców wpisali się kolejno: Che Adams, Stuart Armstrong i Nathan Redmond.