Prawdopodobnie niewielu spodziewało się takiego zakończenia roku na Łazienkowskiej. W 14., ostatniej przed zimową przerwą kolejce piłkarze Legii Warszawa przegrali u siebie ze Stalą Mielec 2:3. To była pierwsza ligowa porażka "Wojskowych" pod wodzą trenera Czesława Michniewicza, a także pierwsze w tym sezonie wyjazdowe zwycięstwo mielczan.

Goście prowadzenie objęli już w piątej minucie, kiedy rzut karny wykorzystał Maciej Domański. "Jedenastkę" sędzia podyktował za faul Artura Jędrzejczyka na Łukaszu Zjawińskim.

Dwadzieścia minut później to Legia wygrywała. Najpierw celnym strzałem głową popisał się Bartosz Slisz, a następnie piętą z bliska piłkę do siatki skierował Tomas Pekhart. To był 13. w tym sezonie gol czeskiego napastnika, który przewodzi klasyfikacji strzelców.

Wydawało się, że lider przejął kontrolę nad meczem. Jednak jeszcze w pierwszej połowie Zjawiński ponownie został sfaulowany w polu karnym Legii. Tym razem przewinienia dopuścił się Mateusz Wieteska, a Artura Boruca z jedenastu metrów ponownie pokonał Domański.

Kwadrans po przerwie Jędrzejczyk znów sfaulował Zjawińskiego w polu karnym. Domański nie mógł podejść do rzutu karnego, bo w przerwie został zmieniony przez trenera Leszka Ojrzyńskiego. Równie skuteczny był jednak Grzegorz Tomasiewicz. W tym przypadku jednak decyzja sędziego o podyktowaniu "11" była mocno kontrowersyjna. W początkowej fazie akcji to piłkarz Stali faulował obrońcę Legii, dzięki czemu znalazł się w uprzywilejowanej pozycji.

Michniewicz natychmiast zareagował zmianami, ale nie przyniosły one efektu. Legia w drugiej połowie praktycznie nie stworzyła sobie dogodnej okazji do zdobycia bramki. Jedyną szansę na strzelenia wyrównującego gola legioniści mieliby, gdyby Frankowski odgwizdał rzut karny dla gospodarzy po zagraniu piłki ręką przez Marcina Flisa. Jednak mimo konsultacji VAR arbiter spotkania nie wskazał na "wa[no".

W tabeli Legia ma dwa punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa. Stołeczny zespół straci prowadzenie, jeśli Raków w niedzielę pokona na wyjeździe Piasta Gliwice.

Mielczanie są na 14. pozycji. Stal może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Pod wodzą zatrudnionego w listopadzie Ojrzyńskiego rozegrała pięć spotkań z zespołami z górnej części tabeli i zdobyła w nich osiem punktów.

Legia Warszawa - PGE FKS Stal Mielec 2:3 (2:2)

Bramki: 0:1 Maciej Domański (5-karny), 1:1 Bartosz Slisz (17-głową), 2:1 Tomas Pekhart (25), 2:2 Maciej Domański (43-karny), 2:3 Grzegorz Tomasiewicz (60-karny)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk, Luquinhas, Mateusz Wieteska. PGE FKS Stal Mielec: Grzegorz Tomasiewicz, Mateusz Żyro, Damian Pawłowski

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Mecz bez udziału publiczności

Legia Warszawa: Artur Boruc - Josip Juranovic, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenovic - Bartosz Slisz, Andre Martins (61. Joel Valencia), Luquinhas, Paweł Wszołek (73. Maciej Rosołek), Kacper Skibicki (61. Mateusz Cholewiak) - Tomas Pekhart

PGE FKS Stal Mielec: Michał Gliwa - Krystian Getinger, Marcin Flis, Bożidar Czorbadżijski, Mateusz Żyro, Kamil Kościelny - Maciej Domański (46. Petteri Forsell), Grzegorz Tomasiewicz (89. Mateusz Matras), Robert Dadok (46. Mateusz Mak), Andreja Prokic (59. Maciej Urbańczyk) - Łukasz Zjawiński (74. Damian Pawłowski)

Wyniki meczów 14. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-12-17:

Śląsk Wrocław - Warta Poznań 2:1 (1:0)

2020-12-18:

Wisła Płock - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:1 (3:0)

Legia Warszawa - PGE FKS Stal Mielec 2:3 (2:2)

Pozostałe mecze kolejki

2020-12-19:

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin (15.00)

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk (17.30)

Lech Poznań - Wisła Kraków (20.00)

2020-12-20:

Piast Gliwice - Raków Częstochowa (15.00)

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (17.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 14 9 2 3 23-15 29 +8

2. Raków Częstochowa 13 8 3 2 27-15 27 +12

3. Pogoń Szczecin 13 7 4 2 19- 8 25 +11

4. Śląsk Wrocław 14 7 2 5 21-15 23 +6

5. Górnik Zabrze 13 7 2 4 18-13 23 +5

6. KGHM Zagłębie Lubin 13 6 4 3 18-14 22 +4

7. Lech Poznań 13 4 5 4 23-21 17 +2

8. Jagiellonia Białystok 13 5 2 6 21-24 17 -3

9. Cracovia Kraków 13 5 6 2 18-14 16 +4

10. Lechia Gdańsk 13 5 1 7 17-19 16 -2

11. Wisła Płock 14 4 4 6 17-20 16 -3

12. Piast Gliwice 13 3 4 6 17-18 13 -1

13. Warta Poznań 14 4 1 9 13-19 13 -6

14. PGE FKS Stal Mielec 14 3 4 7 17-28 13 -11

15. Wisła Kraków 13 2 5 6 18-19 11 -1

16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 2 3 9 13-38 9 -25

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-01-29:

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Płock (18.00)

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (20.30)

2021-01-30:

Warta Poznań - Cracovia Kraków (15.00)

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (17.30)

Górnik Zabrze - Lech Poznań (20.00)

2021-01-31:

Wisła Kraków - Piast Gliwice (15.00)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa (17.30)

2021-02-01:

PGE FKS Stal Mielec - Śląsk Wrocław (18.00)