Pierwszym klubem Kone był ASEC Mimosas. W wieku 18 lat wyjechał z ojczyzny do CSKA Sofia, potem przeniósł się do Araratu Erewan, a następnie szwedzkiego Djurgarden. Po rocznym pobycie w Sztokholmie Kone trafił na wypożyczenie do słowackiej DAC Dunajska Streda, gdzie trenerem był obecny szkoleniowiec Wisły Peter Hyballa. Spędził tam 18 miesięcy, występując w 29 spotkaniach i strzelając dwie bramki.

Reklama

W lipcu 2019 roku zasilił belgijskie KVC Westerlo, jednak w bieżącym sezonie nie zagrał w żadnym spotkaniu.

Urodzony 1 maja 1996 roku Kone mierzy 192 cm wzrostu. Ma wzmocnić rywalizację na środku obrony. W tym oknie transferowym z krakowskim klubem rozstali się dwaj stoperzy – Rafał Janicki, który przeszedł do Podbeskidzia Bielsko-Biała i Lukas Klemenz sprzedany do Honvedu Budapeszt. Pozyskany w ich miejsce z Gil Vicente Luksemburczyk Tim Hall po 11 dniach pobytu w Wiśle rozwiązał kontrakt, ze względu na konflikt z trenerem Hyballą.

Wisła pierwszy ligowy mecz rozegra w niedzielę z Piastem Gliwice.