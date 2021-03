Poprzednim piłkarzem, który w meczu ekstraklasy zdobył cztery gole był Węgier Adam Gyurcso. 19 listopada 2016 roku jako zawodnik Pogoni Szczecin dokonał tego w spotkaniu z Wisłą Kraków (6:2).

Pekhart z 19 trafieniami zdecydowanie przewodzi klasyfikacji strzelców, a Legia jest wyraźnym liderem. Nad zajmującą drugie miejsce Pogonią ma siedem punktów przewagi.

Mecz do jednej bramki

Zagłębie nie zdołało ani razu przedostać się w pobliże pola karnego gości, a już przegrywało 0:1. Legioniści mocno ruszyli do przodu od pierwszych minut i szybko wywalczyli rzut karny. Po starciu Pekharta z Dorde Crnomakrovicem ten pierwszy padł na murawę i sędzia Paweł Gil wskazał na 11. metr. Sam poszkodowany ustawił piłkę i strzałem w środek bramki pokonał Dominika Hładuna.

Siedem minut później było już 0:2. Po dośrodkowaniu z lewej strony ani Pekhart ani Bartosz Kapustka nie doszli do piłki, ale dopadł do niej Paweł Wszołek. Strzał skrzydłowego gości wybił Lorenco Simic, ale pechowo trafił w Crnomarkovica i piłka poleciała do Pekharta, a ten z bliska wepchnął ją do siatki.

Po kolejnych sześciu minutach czeski napastnik miał już skompletowanego hat-tricka. Żaden z obrońców Zagłębia nie przeciął dośrodkowania z prawej strony i Pekhart strzałem z bliska trafił do bramki.

W tym momencie było praktycznie "po meczu". Piłkarze Zagłębie wyglądali na zupełnie zniechęconych i rozbitych. Nie potrafili dłużej utrzymać się przy piłce i tylko patrzyli jak ją rozgrywają rywale, którzy wcale nie zamierzali poprzestać na trzech golach.

Najlepszą okazję miał Luquinhas. Kapustka idealnie wyłożył piłkę Brazylijczykowi, ale ten z kilku metrów nie trafił w bramkę.

Trener Zagłębia Martin Sevela jeszcze przed przerwą zdecydował się na dwie zmiany i zdjął z boiska m.in. Filipa Starzyńskiego. Efekt był taki, że gospodarze potrafili dłużej utrzymać się przy piłce na połowie rywali, ale na przerwę schodzili bez strzału w światło bramki.

Druga połowa była już bardziej wyrównana. Zagłębie zaraz po wznowieniu gry ruszyło śmiało do ataku, m.in. groźnie z rzutu wolnego strzelił Patryk Szysz, ale gola nie udało się zdobyć.

Lider przetrzymał napór i później już spokojnie kontrolował mecz. Piłkarze trenera Czesława Michniewicza nie grali już z taką intensywnością, a mimo wszystko potrafili wypracować sobie sytuację i strzelić bramkę. Ponownie uczynił to Pekhart i znowu miał dużo szczęścia. Po dośrodkowaniu Wszołka Simic tak wybił piłkę, że podał ją wprost do Czecha, a ten trafił pod poprzeczkę.

KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0:4 (0:3)

Bramki: 0:1 Tomas Pekhart (6-karny), 0:2 Tomas Pekhart (13), 0:3 Tomas Pekhart (19), 0:4 Tomas Pekhart (63)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Mateusz Wieteska.

Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Mecz bez udziału publiczności

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun – Kacper Chodyna, Lorenco Simic, Dorde Crnomarkovic, Sasa Balic – Patryk Szysz, Jakub Żubrowski (46. Kamil Kruk), Dejan Drazic (78. Łukasz Łakomy), Filip Starzyński (40. Jewgienij Baszkirow), Miroslav Stoch (40. Adam Ratajczyk) – Karol Podliński (46. Samuel Mraz).

Legia Warszawa: Artur Boruc – Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Artem Szabanow (78. Mateusz Hołownia) - Josip Juranovic, Paweł Wszołek, Bartosz Slisz (78. Jakub Kisiel), Bartosz Kapustka, Andre Martins (58. Walerian Gwilia), Luquinhas (78. Ernest Muci) – Tomas Pekhart (71. Kacper Kostorz)

Wyniki meczów 22. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2021-03-19: Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 1:0 (0:0) Piast Gliwice - Cracovia Kraków 2:0 (1:0)

2021-03-20: Śląsk Wrocław - Wisła Płock 0:0 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:0 Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2:3 (2:1)

2021-03-21: KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0:4 (0:3) Wisła Kraków - PGE FKS Stal Mielec 3:1 (0:0) Warta Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0 (0:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 22 15 3 4 41-22 48 +19

2. Pogoń Szczecin 22 12 5 5 26-13 41 +13

3. Raków Częstochowa 22 10 7 5 32-22 37 +10

4. Lechia Gdańsk 22 10 3 9 29-25 33 +4

5. Górnik Zabrze 22 9 5 8 25-22 32 +3

6. Piast Gliwice 22 8 7 7 28-23 31 +5

7. Śląsk Wrocław 22 8 6 8 25-22 30 +3

8. Lech Poznań 22 7 8 7 30-28 29 +2

9. Warta Poznań 22 9 2 11 24-25 29 -1

10. KGHM Zagłębie Lubin 22 8 5 9 26-28 29 -2

11. Wisła Kraków 22 7 7 8 33-29 28 +4

12. Jagiellonia Białystok 22 8 4 10 29-35 28 -6

13. Wisła Płock 22 6 7 9 27-34 25 -7

14. Cracovia Kraków 22 5 10 7 22-27 20 -5

15. PGE FKS Stal Mielec 22 4 7 11 24-39 19 -15

16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 4 6 12 21-48 18 -27

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze *) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-04-03: Wisła Płock - Piast Gliwice (12.30) PGE FKS Stal Mielec - Raków Częstochowa (15.00) Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (17.30) Cracovia Kraków - Lech Poznań (20.00) 2021-04-05: Górnik Zabrze - Warta Poznań (12.30) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków (15.00) Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin (20.00) Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (17.30)