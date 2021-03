Dla obu zespołów stawka sobotniego spotkania w Bełchatowie była dość wysoka, choć w tym sezonie Raków i Cracovia walczą o odmienne cele. Występujący w tym mieście w roli gospodarzy częstochowianie potrzebują punktów, by gonić liderującą Legię Warszawa, a Cracovia, by oddalić się od oznaczającego spadek ostatniego miejsca.

Trudno było jednak ocenić, której drużynie bardziej zależało na zrealizowaniu zadania. Jednym i drugim z trudem przychodziło konstruowanie ataków, o czym najlepiej świadczy fakt, że przez pierwsze 45 minut piłkarze Rakowa nie podjęli nawet jednej próby strzału na bramkę gości. Mimo to, to oni mogli schodzić do szatni prowadząc. W 44. minucie w świetnej sytuacji źle zachował się jednak Łotysz Vladislavs Gutkovskis, który dwa metry przed linią bramkową nie trafił w piłkę.

Podopieczni Michała Probierza nie mieli tak dobrej okazji i Dominika Holeca próbowali zaskoczyć strzałami z dalszej odległości. Uderzenia Dawida Szymonowicza i Brazylijczyka Rivaldinho nie sprawiły jednak problemów słowackiemu bramkarzowi Rakowa.

Niewiele zmieniło się w drugiej połowie. W 57. minucie wreszcie do interwencji Karola Niemczyckiego zmusił Ivi Lopez. Hiszpan potwierdził, że jest specjalistą od wykonywania rzutów wolnych, ale dobitka Patryka Kuna okazała się bardzo niecelna.

Przed Cracovią szansa otworzyła się w ostatnim kwadransie, kiedy grali z przewagą jednego zawodnika. W 74. minucie czerwoną kartką za faul na Niemcu Marcosie Alvarezie ukarany został debiutujący w Rakowie Chorwat Zoran Arsenic. Jedyną szansę na zdobycia gola dla drużyny gości w 88. minucie zmarnował Holender Pelle van Amersfoort, którego uderzenie głową w dużej odległości minęło słupek bramki Rakowa.

Raków Częstochowa - Cracovia 0:0Żółta kartka – Raków Częstochowa: Ivan Lopez Alvarez, Marko Poletanovic, Patryk Kun. Cracovia: Sergiu Hanca, Matej Rodin. Czerwona kartka – Raków Częstochowa: Zoran Arsenic (74-faul)Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Mecz bez udziału publicznościRaków Częstochowa: Dominik Holec - Kamil Piątkowski, Zoran Arsenic, Jarosław Jach - Fran Tudor, Marko Poletanovic (80. Petr Schwarz), Igor Sapała, Patryk Kun - David Tijanic (63. Marcin Cebula), Ivan Lopez Alvarez (87. Wiktor Długosz), Vladislavs Gutkovskis (87. Daniel Szelągowski)Cracovia Kraków: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Dawid Szymonowicz, Matej Rodin, Luis Rocha - Sergiu Hanca, Milan Dimun, Pelle van Amersfoort, Jakub Kosecki (83. Thiago) - Marcos Alvarez (83. Sebastian Strózik), Rivaldinho.

Wyniki meczów 20. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej: 2021-03-05: Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0 2021-03-06: KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 3:0 (0:0) Raków Częstochowa - Cracovia Kraków 0:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk 2:2 (1:1) Pozostałe mecze kolejki 2021-03-07: Piast Gliwice - PGE FKS Stal Mielec (12.30) Pogoń Szczecin - Lech Poznań (15.00) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (17.30) 2021-03-08: Warta Poznań - Wisła Płock (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek) 1. Legia Warszawa 19 12 3 4 33-20 39 +13 2. Pogoń Szczecin 19 10 5 4 24-12 35 +12 3. Raków Częstochowa 20 10 5 5 30-20 35 +10 4. Lechia Gdańsk 20 9 3 8 27-24 30 +3 5. KGHM Zagłębie Lubin 20 8 5 7 26-22 29 +4 6. Śląsk Wrocław 19 8 4 7 24-20 28 +4 7. Górnik Zabrze 20 8 4 8 23-22 28 +1 8. Wisła Kraków 20 6 7 7 30-26 25 +4 9. Lech Poznań 19 6 7 6 27-25 25 +2 10. Jagiellonia Białystok 20 7 4 9 26-32 25 -6 11. Piast Gliwice 19 6 6 7 24-22 24 +2 12. Warta Poznań 19 7 2 10 18-22 23 -4 13. Wisła Płock 19 6 5 8 25-30 23 -5 14. Cracovia Kraków 20 5 9 6 21-24 19 -3 15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 20 4 6 10 20-44 18 -24 16. PGE FKS Stal Mielec 19 3 7 9 20-33 16 -13 W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze *) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce 2021-03-12: Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław (18.00) Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (20.30) 2021-03-13: Wisła Płock - Raków Częstochowa (15.00) Lechia Gdańsk - Wisła Kraków (17.30) Legia Warszawa - Warta Poznań (20.00) 2021-03-14: Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin (15.00) Lech Poznań - Piast Gliwice (17.30) 2021-03-15: PGE FKS Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)