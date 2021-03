Lider defensywy beniaminka ekstraklasy doznał urazu w lutowym meczu z Zagłębiem Lubin; zaledwie po 13 minutach musiał opuścić boisko. Później przez wiele dni trwały konsultacje lekarskie, ale ostatecznie zapadła decyzja o operacji zawodnika. Przeprowadził ją w poniedziałek lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.

Według sztabu medycznego Warty, Kieliba za ok. cztery miesiące powinien wrócić do treningów z zespołem, a to oznacza, że w tym sezonie już nie zagra. W bieżących rozgrywkach zaliczył 14 spotkań w ekstraklasie.

Kieliba, który występuje w Warcie nieprzerwanie od początku 2015 roku, w styczniu przedłużył kontrakt z poznańskim klubem do końca czerwca 2023 roku.