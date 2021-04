Po 20 minutach gry czerwoną kartkę otrzymał... trener Legii. Szkoleniowiec mistrzów Polski zarzekał się po meczu, że nic złego nie zrobił, a kara jest efektem "nadgorliwości" arbitra technicznego. Całą sytuację można zobaczyć na filmiku zamieszczonym na Twitterze i samemu ocenić, czy trener zespołu z Warszawy faktycznie zasłużył na wyrzucenie go na trybuny.

Uważam, że absolutnie nie powinienem być ukarany. Rozmawiałem z Michałem Probierzem, a młody sędzia techniczny prowokował swoim zachowaniem. To on był przyczyną zaognienia tej sytuacji. Będziemy na pewno tę sprawę wyjaśniać. Na dzisiaj mogę ze swojej pozycji przeprosić, że nie mogłem być z drużyną do końca na ławce rezerwowych - podsumował całą sytuację Michniewicz.