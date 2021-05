Pogoń nie czekała, co zrobi Zagłębie i od pierwszej minuty śmiało ruszyła do ataków. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo nie minęło dziesięć minut a goście prowadzili 1:0. Po dośrodkowaniu Rafała Kurzawy bramkarz Dominik Hładun razem i Djordje Crnomarkovic przeszkadzali sobie w interwencji i piłka trafiła pod nogi Michała Kucharczyka, który miał przed sobą pustą bramkę i nie mógł nie trafić.

Reklama

Goście po wyjściu na prowadzenie wcale nie zamierzali bronić korzystnego wyniku i nadal nacierali. Dobra sytuację na podwyższenie prowadzenia miał w tym okresie Sebastian Kowalczyk, ale strzelił lekko i bramkarz Zagłębia nie miał problemów z interwencją. Lubinianie zagrozili bramce Pogoni dopiero po blisko pół godzinie gry. Po świetnym podaniu Jewgienija Baszkirowa prawą stroną przedarł się Patryk Szysz, dograł w pole karne, ale tam Karol Podliński został w ostatniej chwili zablokowany.

Od tego momentu spotkanie się wyrównało. Oba zespoły grały do przodu, akcje przeniosły się z jednego pola karnego pod drugie i mecz mógł się podobać. Najbliższy zdobycia gola był Adrian Benedyczak, który sprytnie urwał się spod opieki obrońców Zagłębie, huknął lewą nogą i Hładun nie bez problemów przerzucił piłkę nad poprzeczką.

Po zmianie stron spotkanie nadal było toczone w szybkim tempie i oba zespoły nie bały się atakować. Brakowało jednak dokładności w rozgrywaniu akcji i czystych sytuacji bramkowych. Z czasem zaczęła się zarysowywać przewaga gospodarzy, którzy dłużej potrafili się utrzymać przy piłce, lecz nadal mieli problem z wypracowaniem sobie sytuacji bramkowej. Ale mieli stałe fragmenty gry i po jednym z nich doprowadzili do remisu. Filip Starzyński dośrodkowała z rzutu wolnego do zupełnie niepilnowanego Karola Podlińskiego a ten strzałem głową trafił do siatki.

Ponieważ remis nie zadowalał żadnej z drużyn, obie w ostatnich minutach rzuciły się do ataku. Składnych akcji było jednak niewiele, ale za to znacznie więcej chaosu. Piłkę meczową dla Zagłębia miał Adam Ratajczyk po świetnym podaniu Szysza, ale fatalnie przestrzelił i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

KGHM Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Michał Kucharczyk (8), 1:1 Karol Podliński (70-głową)

Żółta kartka – KGHM Zagłębia Lubin: Kamil Kruk, Sasa Balic, Karol Podliński, Kacper Chodyna; Pogoń Szczecin: Luis Mata, Kamil Drygas

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Mecz bez udziału publiczności

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun – Kacper Chodyna, Kamil Kruk, Djordje Crnomarkovic, Sasa Balic – Patryk Szysz (90+2. Jakub Sypek), Jakub Żubrowski (64. Łukasz Łakomy), Jewgienij Baszkirow, Filip Starzyński (82. Łukasz Poręba), Dejan Drazic (64. Adam Ratajczyk) – Karol Podliński

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Paweł Stolarski, Mariusz Malec, Benedikt Zech, Luis Mata (77. Kacper Smoliński) - Michał Kucharczyk, Damian Dąbrowski (77. Kamil Drygas), Sebastian Kowalczyk (82. Adam Frączczak), Kacper Kozłowski (70. Tomas Podstawski), Rafał Kurzawa - Adrian Benedyczak (82. Luka Zahovic)

Wyniki meczów 29. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 1:1 (0:1)

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 (1:1)

Pozostałe mecze kolejki

2021-05-08:

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków (17.30)

Wisła Kraków - Lech Poznań (20.00)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock (15.00)

2021-05-09:

Warta Poznań - Śląsk Wrocław (15.00)

PGE FKS Stal Mielec - Legia Warszawa (17.30)

2021-05-10:

Raków Częstochowa - Piast Gliwice (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 28 18 6 4 47-24 60 +23 - mistrz

2. Raków Częstochowa 28 15 8 5 42-24 53 +18

3. Pogoń Szczecin 29 15 7 7 35-20 52 +15

4. Piast Gliwice 28 11 9 8 37-28 42 +9

5. Lechia Gdańsk 28 12 5 11 38-34 41 +4

6. KGHM Zagłębie Lubin 29 11 8 10 38-36 41 +2

7. Warta Poznań 28 12 4 12 30-29 40 +1

8. Śląsk Wrocław 28 10 9 9 32-29 39 +3

9. Górnik Zabrze 29 10 6 13 30-32 36 -2

10. Jagiellonia Białystok 29 9 7 13 37-47 34 -10

11. Lech Poznań 28 8 9 11 36-36 33

12. Cracovia Kraków 28 8 12 8 27-30 31 -3

13. Wisła Kraków 28 7 9 12 35-38 30 -3

14. Wisła Płock 28 7 8 13 32-43 29 -11

15. PGE FKS Stal Mielec 28 6 9 13 30-46 27 -16

16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 6 6 16 28-58 24 -30

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-05-16:

Cracovia Kraków - Warta Poznań

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Lech Poznań - Górnik Zabrze

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Piast Gliwice - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław - PGE FKS Stal Mielec

Wisła Płock - KGHM Zagłębie Lubin (wszystkie mecze o 17.30)