Głosy na najlepszego piłkarza oddawali zawodnicy, którzy grali w tym sezonie w ekstraklasie - przy czym nie można było głosować na kolegę z drużyny.

"Fajnie, że wybrali mnie piłkarze. To najlepsza taka nagroda, najbardziej wartościowa, bo oni najlepiej wiedzą, jak to wygląda. Wiem, z którego klubu zebrałem dużo głosów - poinformowano mnie, że dostałem stamtąd 13. To świadczy o tym, że mnie tam dobrze wspominają. Cieszę się z tego, że też zrobiliśmy coś fajnego we wcześniejszym sezonie. Po to się jest piłkarzem, żeby zdobywać trofea, ale mam nadzieję, że to nie jest moje ostatnie słowo" - powiedział Mladenovic odbierając nagrodę.

Wyróżniono także dwóch jego kolegów z drużyny. W kategorii "Pomocnik sezonu" zwyciężył Luquinhas - nieobecny na gali; pojechał do Brazylii, ponieważ urodziło mu się dziecko. Z kolei najlepszym napastnikiem został Tomas Pekhart. Czech otrzymał także nagrodę za tytuł króla strzelców z 22 golami.

Za najlepszego trenera sezonu uznano Marka Papszuna, pod wodzą którego Raków Częstochowa został wicemistrzem kraju, a także zdobył Puchar Polski. Jego podopieczny Kamil Piątkowski triumfował w kategorii "Młodzieżowiec sezonu".

Bramkarzem sezonu został Dante Stipica z Pogoni Szczecin. Chorwat wystąpił we wszystkich 30 spotkaniach ligowych i w 17 z nich zachował czyste konto.

Ponadto statuetkę za najlepszy wynik w cyklicznym programie "Turbokozak", w którym piłkarze wykonują szereg konkurencji za punkty, otrzymał Tymoteusz Puchacz z Lecha Poznań. Natomiast najładniejszą bramkę sezonu zdobył Hiszpan Jesus Imaz - zawodnika Jagiellonii Białystok nagrodzono za trafienie w meczu z Cracovią w 9. kolejce.

Nagrody indywidualne za sezon 2020/21:

Piłkarz Sezonu - Filip Mladenovic (Serbia/Legia Warszawa)

Trener Sezonu - Marek Papszun (Raków Częstochowa)

Bramkarz Sezonu - Dante Stipica (Chorwacja/Pogoń Szczecin)

Obrońca Sezonu - Filip Mladenovic (Serbia/Legia Warszawa)

Pomocnik Sezonu - Luquinhas (Brazylia/Legia Warszawa)

Napastnik Sezonu - Tomas Pekhart (Czechy/Legia Warszawa)

Gol sezonu - Jesus Imaz (Hiszpania/Jagiellonia Białystok)

Król strzelców - Tomas Pekhart (Czechy/Legia Warszawa) - 22 bramki

Młodzieżowiec sezonu - Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa)