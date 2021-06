Śląsk podróż do Chorwacji rozpoczął w niedzielę od badań na obecność koronawirusa. Później wrocławianie zjedli obiad i udali się do Niemiec skąd polecieli do Zagrzebia, a stamtąd do ośrodka w Sveti Marti na Muri. Pierwszy trening podopieczni trenera Jacka Magiery odbyli w poniedziałek i były to zajęcia na siłowni. W kolejnych dniach będą ćwiczyli przeważnie dwa razy dziennie i rozgrywali sparingi. Pierwszy już w środę z FK Vojvodiną.

W kadrze wrocławian na zgrupowanie nie znaleźli się Mariusz Pawelec i Piotr Celeban, którzy zdobywali ze Śląskiem mistrzostwo Polski w 2012 roku. Pierwszy został grającym asystentem trenera rezerw Śląska, a drugi ma pomagać w przygotowaniach motorycznych tej samej drużynie, ale równocześnie cały czas być do dyspozycji Magiery, gdyby wymagała tego sytuacja kadrowa zespołu występującego w ekstraklasie.

Do Wrocławia Śląsk ma powrócić 30 czerwca, a już 8 lipca na wyjeździe rozegra pierwszy mecz z estońskim Paide Linnameeskond w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Plan sparingów Śląska: 23 czerwca - FK Vojvodina (godz. 18), 26 czerwca - NK Osijek (godz. 11), 26 czerwca - Slaven Belupo (godz. 18), 29 czerwca - rywal do uzgodnienia (godz. 11), 29 czerwca - Hajduk Split (godz. 18).