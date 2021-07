48-letni Żuraw wraca do Zagłębia, w którym występował jako zawodnik w latach 1998-2001. Z Lubina przeniósł się do Hannoveru 96, a później bronił jeszcze barw Arki Gdynia.

Karierę szkoleniową rozpoczął w WKS Wieluń, a następnie pracował w Odrze Opole, Miedzi Legnica i przede wszystkim Lechu Poznań. Z tym ostatnim zespołem w poprzednim sezonie awansował do fazy grupowej Ligi Europy.

Bardzo się cieszę, że rozpoczynam pracę w Lubinie. W Zagłębiu Lubin, ale i Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie jest ogromny potencjał, a przedstawiona mi wizja i strategia klubu idealnie oddaje to, co chciałbym robić jako trener. Dlatego wierzę, że przed nami ciekawy, intensywny okres, podczas którego zrealizujemy postawione cele - powiedział nowy szkoleniowiec zespołu z Dolnego Śląska.

Żuraw na stanowisku pierwszego trenera Zagłębia zastąpił Pawła Karmelitę, który pełnił tę funkcję tymczasowo po tym, jak odszedł Martin Sevela. Słowak rozpoczął przygotowania do sezonu z "Miedziowymi", ale później odszedł do Abha FC z Arabii Saudyjskiej, który go wykupił z polskiego klubu.

Pierwszy oficjalny mecz z Żurawiem na ławce trenerskiej Zagłębie rozegra za 10 dni, kiedy w pierwszej kolejce nowego sezonu ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków.