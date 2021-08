PGE FKS Stal Mielec - Wisła Kraków 2:1 (1:0)

Reklama

Bramki: 1:0 Aleksandyr Kolew (42), 1:1 Jan Kliment (47-głową), 2:1 Mateusz Mak (52-głową).

Żółta kartka - PGE FKS Stal Mielec: Maciej Urbańczyk, Marcin Budziński, Aleksandyr Kolew. Wisła Kraków: Aschraf El Mahdioui, Maciej Sadlok.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 3 500.

PGE FKS Stal Mielec: Michał Gliwa - Jonathan de Amo, Mateusz Matras, Marcin Flis - Maksymilian Sitek (71. Wiktor Kłos), Maciej Urbańczyk, Grzegorz Tomasiewicz, Krystian Getinger - Mateusz Mak (75. Maciej Jankowski), Aleksandyr Kolew (84. Mateusz Żyro), Marcin Budziński (71. Albin Granlund).

Wisła Kraków: Paweł Kieszek - Konrad Gruszkowski (75. Stefan Savic), Michal Frydrych, Maciej Sadlok, Matej Hanousek - Yaw Yeboah (46. Mateusz Młyński), Aschraf El Mahdioui, Nikola Kuveljic (46. Jakub Błaszczykowski), Michal Skvarka (90. Patryk Plewka), Dor Hugi (46. Felicio Brown Forbes) - Jan Kliment.

W pierwszej połowie padł jeden gol, ale sporo ciekawego działo się pod jedną, jak i druga bramką. "Biała Gwiazda" bliska była zdobycia gola w 14., 16. i 18. min. W pierwszym przypadku Konrad Gruszkowski świetnie podał do będącego w polu karnym Michala Skvarka, ale ten ostatni nie zdołał oddać groźnego strzału. Dwie minuty później Yaw Yeboah znalazł się w sytuacji sam na sam z Rafałem Strączkiem, ale górą w tym pojedynku był ten drugi. W trzecim przypadku Gruszkowski zauważył, że golkiper Stali wyszedł nieco z bramki i próbował go przelobować. Piłka jednak wpadła nie do siatki, lecz na nią.

Stal bliska objęcia prowadzenia była w 22. min. Wówczas ładny strzał z rzutu wolnego - który został podyktowany za faul na Maksymilianie Sitku - oddał Mateusz Mak, ale Paweł Kieszek zdołał ręka odbić piłkę na poprzeczkę, a potem wyszła ona na róg.

Osiem minut później Jonathan de Amo dostał piłkę, będąc kilka metrów od bramki, ale uderzył niecelnie.

Na trzy minuty przed przerwą Maciej Urbańczyk podał do Aleksandyra Kolewa, a ten będąc ok. 20 m od bramki oddał piękny i co ważniejsze celny strzał.

Po wznowieniu gry szybko krakowianie wyrównali. W 47. min. z lewej strony dośrodkował Matej Hanousek, a celną „główką” popisał się Jan Kliment. Inna sprawa, że obok niego stał Mateusz Matras, ale nie potrafił go powstrzymać.

3500 widzów nie musiało długo czekać na kolejną bramkę. W 52. min. to Mateusz Mak świetnie "główkował". Inna sprawa, że bardzo dobrze dośrodkował, z lewej strony Krystian Getinger.

Im bliżej było końca tym wyraźniejsza stawała się przewaga Wisły. Jednak krakowianie nie zdołali ponownie wyrównać.