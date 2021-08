Obaj zostali wypożyczeni do Stali w czwartek. W pierwszym przypadku zawodnik przyszedł ze Śląska Wrocław, drugim z KGHM Zagłębia Lubin. W kadrze na to spotkanie był trzeci wypożyczony w tym tygodniu do mieleckiej ekipy piłkarz (z Wisły Płock) Adrian Szczutowski - wszedł na murawę z ławki rezerwowych w 71. minucie.

Stal szybko objęła prowadzenie. W 3. min będący przed polem karnym rywala Mateusz Mak otrzymał piłkę, pobiegł z nią kilkanaście metrów, po czym podał na lewo, do będącego na czystej pozycji Piaseckiego. Ten nie miał problemów z pokonaniem Macieja Gostomskiego.

W 14. min. dobrym dośrodkowaniem z rzutu wolnego popisał się Krystian Getinger, a celną "główką" Mateusz Mak.

Z drugiej połowie uwidoczniła się przewaga Górnika, który jednak nie potrafił stworzyć sobie wiele dogodnych sytuacji do zdobycia gola.

Od 77. min. Stal grała w "10". Za faul na Januszu Golu drugą żółtą kartkę w tym meczu (w konsekwencji czerwoną) ujrzał Mateusz Żyro. Grając z przewagą jednego zawodnika zespół z Łęcznej - mimo co najmniej trzech niezłych okazji - też nie zdołał zdobyć gola.

Górnik Łęczna nie wygrał do tej pory spotkania w ekstraklasie w tym sezonie. Zdobył dwa punkty (po dwóch remisach).

PGE FKS Stal Mielec - Górnik Łęczna 2:0 (2:0).

Bramki: 1:0 Fabian Piasecki (3.), 2:0 Mateusz Mak (15.).

Żółte kartki: PGE FKS Stal Mielec - Mateusz Żyro; Górnik Łęczna - Michał Mak, Bartosz Rymaniak, Bartosz Śpiączka.

Czerwona kartka: PGE FKS Stal Mielec - Mateusz Żyro (77., za drugą żółtą).

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork).

PGE FKS Stal Mielec: Michał Gliwa - Jonathan de Amo, Maksymilian Sitek (71. Adrian Szczutowski), Mateusz Matras, Krystian Getinger, Mateusz Żyro - Mateusz Mak (79. Kamil Kościelny), Maciej Urbańczyk, Grzegorz Tomasiewicz (90+4. Wiktor Kłos), Koki Hinokio (71. Albin Granlund) - Fabian Piasecki (71. Maciej Jankowski).

Górnik Łęczna: Maciej Gostomski - Bartosz Rymaniak, Kryspin Szcześniak, Tomasz Midzierski (75. Leandro), Daniel Dziwniel - Michał Mak, Szymon Drewniak (82. Bartłomiej Kalinkowski), Janusz Gol, Serhij Krykun - Przemysław Banaszak (37. Damian Gąska), Bartosz Śpiączka (75. Paweł Wojciechowski).