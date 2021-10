Legioniści triumfowali w dwóch spotkaniach LE, zaś w ekstraklasie zajmują 15. miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów (w siedmiu spotkaniach). Mamy olbrzymią satysfakcję po zwycięstwie z Leicester City. Ale ten mecz się skończył, teraz chcemy dobrze zagrać z Lechią i wiemy, że musimy gonić czołówkę w ekstraklasie (...) - przyznał Michniewicz na piątkowej konferencji prasowej.

Legia w Gdańsku bez Johansson

Spotkanie w Gdańsku odbędzie się w niedzielę o godz. 17.30. Lechia plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli - 16 pkt (w dziewięciu kolejkach). Traci dwa "oczka" do Lecha Poznań i jedno do Śląska Wrocław.

(...) Lechia ma dobry okres i będzie chciała się pokazać jak najlepiej. Tym bardziej, że gra przeciwko Legii to zawsze jest nobilitacja. Nie będzie to łatwe spotkanie. Musimy być dobrze przygotowani i na boisku pokazać umiejętności. Czasami bywa tak, że determinacja przeciwnika powoduje, że jeśli nie dołożymy tego z własnej strony, to po prostu nie wygra się meczu - uważa szkoleniowiec Legii, cytowany na stronie legia.net.

Opisując Lechię, Michniewicz stwierdził, że "to zespół, który chce grać w piłkę".

To nie jest drużyna, która broni bramki i ma dziesięciu zawodników przed własnym polem karnym. W świetnej dyspozycji jest strzelający gole Łukasz Zwoliński - dodał.

Mówiąc o Legii, zapewnił: Zmobilizujemy się w stu procentach. Jestem przekonany o tym, że tak się stanie. Każdy ma świadomość, że trochę punktów potraciliśmy.

Michniewicz powiedział, że w Gdańsku nie zagra m.in. Mattias Johansson. (...) To bardzo dobry piłkarz, ale na razie rzadko gra, trenuje. Na pewno potrafi grać lepiej niż to, co pokazał, a pokazał dużo. Ma swojego specjalistę w Szwecji, który leczył go przez całą karierę, chciałby się też z nim skonsultować. Być może pojedzie tam na kilka dni, w przerwie na reprezentację.