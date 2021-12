Magiera z aktualnym trenerem Górnika Zabrze zna się ze wspólnej pracy w Legii Warszawa. Jak przyznał szkoleniowiec Śląska, wiele się wówczas nauczył od Urbana i nawiązał z nim bliskie relacje.

Reklama

To jest świetny człowiek i bardzo dobry trener. Każde święta czy urodziny, to telefon i nie tylko dlatego, że wypada, ale to dłuższa rozmowa, nie tylko na tematy piłkarskie. Mógłbym powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy, ale dzisiaj nasze drogi są inne. Jesteśmy pierwszymi trenerami dwóch zespołów z ekstraklasy. To super facet, któremu życzę jak najlepiej, ale będziemy chcieli w piątek wygrać – dodał.

Trener Śląska mówiąc o najbliższym spotkaniu jego zespołu z Górnikiem nawiązał oczywiście też do Lukasa Podolskiego. Magiera stwierdził, że nie można powiedzieć, że to piłkarz jak każdy inny, ale nie można też sprowadzać zespołu z Zabrza do tego jednego zawodnika.

Wiemy, jakie sukcesy osiągał Podolski. Wiemy też, że na początku się adaptował do wielu rzeczy w ekstraklasie, a ostatnie mecze ma bardzo dobre. Nie można zapominać o innych, którzy tam grają. Spodziewamy się meczu szybkiego i na dużej intensywności. Jak zawsze najważniejsze są jednak nasze fundamenty i nasze skupienie. To podstawa, aby myśleć o korzystnym wyniku, a za taki uznamy zwycięstwo w Zabrzu – skomentował.

Tradycyjnie już szkoleniowiec Śląska ma problemy kadrowe. Klub poinformował, że jeden z zawodników miał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i został odizolowany od zespołu. O kogo dokładnie chodzi, wrocławianie nie zdradzili. Problemy z ręką w tygodniu miał broniący ostatnio w podstawowym składzie Matus Putnocky, a wracający do zdrowia Patryk Janasik dopiero odbył dwa treningi z drużyną. Z powodu czerwonej kartki na pewno w Zabrzu zabraknie Konrada Poprawy i po raz kolejny Magiera będzie musiał dokonać zmian w linii obrony.

Reklama

Jeżeli będziemy ustabilizowani, oczywiście łatwiej będzie grać. Trzeba brać pod uwagę, że każdy walczy o miejsce i na treningach na to pracuje. Gra obronna to nie tylko trzech stoperów i bramkarz. Defensywa zaczyna się od trzech ofensywnych napastników. Jeżeli nasza "dziewiątka" nie zamknie defensywnego pomocnika rywala, mamy problemy. Chcemy grać wyższym pressingiem, podejmować wiele pojedynków, ponieważ przygotowujemy się do czegoś więcej niż gra tylko w ekstraklasie. Jeśli nie będziemy potrafić indywidualnie grać jeden na jeden w ekstraklasie, to nie mamy czego szukać w Europie – zaznaczył Magiera.

Po pauzie za cztery żółte kartki wraca za to najlepszy strzelec Śląska i ekstraklasy Erik Exposito. Trener Śląska zwrócił uwagę, że ostatnie tygodnie rundy jesiennej w ekstraklasie są zawsze cięższe, bo poza trudniejszymi warunkami atmosferycznymi dochodzą jeszcze myśli o zbliżającym się urlopie oraz świąteczna atmosfera.

Ten czas potrafi zdekoncentrować zawodników, ale ci najwięksi potrafią się skupić i wykonać swoją pracę. Treningi nie są już takie jak w lecie. Czasami przekazywane informacje umykają, jest inna komunikacja, wszystko jest inne. Dziewięć, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden - tyle punktów możemy zdobyć w ostatnich trzech meczach. Chcemy ich zdobyć jak najwięcej. Zaczynamy w Zabrzu, gdzie walczymy o zwycięstwo. Nie jest to buńczuczna zapowiedź, tylko zawsze Śląsk gra o zwycięstwo – zapowiedział Magiera.

W poprzednim sezonie oba zespoły dwa razy podzieliły się punktami. Ostatnie cztery mecze w Zabrzu też kończyły się wynikami remisowymi, a aby przypomnieć sobie wygraną Śląska na stadionie Górnika, trzeba się cofnąć do 4 grudnia 2011, kiedy wrocławianie zwyciężyli 2:0.

Początek piątkowego meczu w Zabrzu o godz. 20.30.