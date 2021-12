Gula przez Komisję Ligi został zdyskwalifikowany na dwa mecze, więc także następny mecz - z KGHM Zagłębiem Lubin - obejrzy z trybun. Trener "Białej Gwiazdy" przyznał, że to dla niego nowa sytuacja.

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, abym nie mógł usiąść na ławce, czy to z powodu choroby, czy dyskwalifikacji. Wierzę, że drużyna da sobie radę w takiej sytuacji, bo przecież będą Marian Zimen, z którym od dawna współpracuję, i Kaziu Kmiecik. Ważne, aby drużyna czuła, że jesteśmy razem. Zawodnicy muszą mieć świadomość, że asystent to nie tylko asystent, a po prostu jeden z trenerów, ważny członek sztabu. Tak pracujemy na co dzień, więc myślę, że moja nieobecność na ławce nie będzie problemem – powiedział Gula.

Wisła w ekstraklasie spisuje się kiepsko, przegrała dwa ostatnie mecze - z Jagiellonią Białystok 1:3 i Radomiakiem Radom 0:1. Nastroje w klubie poprawił jednak wygrany 3:1 czwartkowy mecz z Widzewem i awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Po raz pierwszy od kiedy Gula został trenerem, drużyna potrafiła odnieść zwycięstwo, w sytuacji gdy rywal objął prowadzenie.

Cieszę się, że tym razem drużyna odpowiednio zareagowała, bo wiele razy rozmawialiśmy, że mamy z tym problem – podkreślił Słowak.

W meczu w Łodzi krakowianie stracili gola m.in. dlatego, że Yaw Yeboah przewrócił się na śliskiej murawie, gdyż grał w butach z krótkimi korkami.

Wreszcie zaczyna to do niego docierać, bo w przerwie założył już buty, w których część korków jest wkręcana. W profesjonalnym klubie w ogóle nie powinniśmy rozmawiać na takie tematy. Zawodnik musi mieć pełną kontrolę nad bieganiem, nie może się ślizgać – wspomniał szkoleniowiec.

Warta to niewygodny rywal dla Wisły. W poprzednim sezonie poznaniacy byli górą w obu spotkaniach. Wynik poniedziałkowego starcia może mieć kluczowe znaczenie w walce o utrzymanie w ekstraklasie.

Poznaniacy, którzy swoje mecze w roli gospodarza rozgrywają w Grodzisku Wielkopolskim, nie wywalczyli tam jeszcze kompletu punktów w obecnym sezonie. Mimo to Gula z respektem wyraża się o najbliższym rywalu, podkreślając jego dobrą postawę w niedawnym derbowym starciu z Lechem Poznań.

Warta ma dobrą organizację gry. Potrafi wyjść do pressingu, grać kompaktowo. Do każdej drużyny mam szacunek. Jeśli grasz w ekstraklasie, to zawsze musisz wykazać się maksymalnym zaangażowaniem. Analizowaliśmy już detale związane ze sposobem gry rywala. Będziemy mieli jeszcze jedną taką odprawę – dodał.

Sytuacja kadrowa Wisły jest dobra. Poza pauzującymi od dłuższego czasu Jakubem Błaszczykowskim i Alanem Urygą, wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. Wzmocnieniem powinien okazać się powrót po pauzie za kartki lidera formacji defensywnej – Michala Frydrycha.

Poniedziałkowy mecz w Grodzisku Wielkopolskim rozpocznie się o godz. 18.