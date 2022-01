Colley jest już piątym zawodnikiem pozyskanym przez "Białą Gwiazdę" w tym oknie transferowym. Wcześniej na Reymonta trafili: lewy obrońca Sebastian Ring, skrzydłowy Momo Cisse oraz napastnicy Zdenek Ondrasek i Luis Fernandez.

Nowy wiślak urodził się 13 kwietnia 1999 roku w gambijskim Kanifing, ale już w wieku dziewięciu lat przeniósł się do Szwecji. Jest wychowankiem słynnej akademii piłkarskiej IF Brommapojkarna. W 2015 roku trafił do Chelsea Londyn. Potem kontynuował karierą w młodzieżowym zespole Chievo Werona. W 2021 roku został wypożyczony do szwedzkiego klubu IK Sirius. W tamtejszej ekstraklasie zagrał w 24 meczach.

Szczerze wierzymy, że Joseph wzmocni nas w defensywie, jego mobilność, siła i poświęcenie na boisku będą bardzo przydatne, a transfer znacząco wpłynie na rywalizację wśród obrońców. Dodatkowo Joseph sprawnie operuje piłką, co idealnie wpisuje się w nasz sposób gry - powiedział Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły.

Krakowianie przebywają obecnie na obozie w Turcji. We wtorkowym sparingu zremisowali 1:1 z mistrzem Bułgarii Łudogorcem Razgrad.