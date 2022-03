Od pierwszych minut widać było wyraźnie, która drużyna jest bardziej zmotywowana. Gospodarze szybko odebrali piłkę rywalom i praktycznie nie pozwalali im wyjść ze swojego pola karnego. W 4. min po dośrodkowaniu Damiana Zbozienia, nie wykorzystał szansy na otwarcie wyniku Kristian Vallo, w 8. min z drugiej strony boiska, zainicjował akcję Rafał Wolski, strzał Mateusza Szwocha, zablokował jeden z obrońców Śląska.

Po kwadransie gry goście odnaleźli się na boisku i dwukrotnie mieli okazję do zdobycia gola po rzutach wolnych. Żaden strzał nie zagroził bramce Krzysztofa Kamińskiego.

Za to Wisła pokazała, że potrafi grać efektownie w piłkę. W 24. min po koronkowej akcji strzelał Radosław Cielemęcki, a minutę później, tuż przed polem karnym został faulowany Rafał Wolski, sędzia Tomasz Kwiatkowski nie zatrzymał gry, widząc że płocczanie atakują. Futbolówka „siadła” na nodze Tomasika, a ten mocnym strzałem umieścił ją w siatce. Michał Szromnik tylko odprowadził ją wzrokiem.

Po kilkunastu minutach, nieco usypiających, w 36. min głową oddał strzał Caye Quintana, ale Kamiński był bardzo skoncentrowany, wybił futbolówkę, która już zmierzała do siatki. W 41. min zakotłowało się na płockim polu karnym, batalię o piłkę wygrali obrońcy Wisły. Piłkarze Śląska poczynali sobie coraz śmielej, w 43. min Erik Exposito próbował zaskoczyć Kamińskiego, a w doliczonym czasie trafił do bramki Vallo, ale gol nie został uznany, padł ze spalonego.

Po przerwie na boisku pojawił się Waldemar Sobota i to on wyszedł z kontrą, która w 52. min zakończyła się wyrównującym golem w wykonaniu Erika Exposito. Bramka wyraźnie dodała skrzydeł zawodnikom Śląska. W 65. min po rzucie rożnym piłka poszybowała do Caye Quintana, ten podał do Soboty, który trochę zaskoczony, strzelił nad poprzeczką.

Dwukrotnie w 77. min płocczanie egzekwowali rzut rożny. Najpierw Anton Kriwociuk głową uderzył obok słupka, a kilka sekund później Damian Michalski strzelił prosto w Szromnika.

Do końca spotkania gospodarze starali się przyspieszać, by osiągnąć korzystny rezultat, ale to piłkarze Śląsk mogli się cieszyć po meczu. W trzeciej doliczonej minucie piłkę po rzucie rożnym umieścił w bramce Fabian Piasecki. Gospodarzom nie udała się próba odbudowania twierdzy Płock.

Wisła Płock - Śląsk Wrocław 1:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Piotr Tomasik (25), 1:1 Erik Exposito (52), 1:2 Fabian Piasecki (90+3)

Żółta kartka - Wisła Płock: Piotr Tomasik, Radosław Cielemęcki, Anton Krywociuk, Damian Rasak. Śląsk Wrocław: Krzysztof Mączyński, Diogo Verdasca, Wojciech Golla, Erik Exposito, Dennis Jastrzembski.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Widzów: 3 021

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Damian Zbozień (63. Jorginho), Damian Michalski, Anton Krywociuk - Dominik Furman (70. Filip Lesniak), Mateusz Szwoch (70. Damian Rasak), Kristian Vallo, Piotr Tomasik - Rafał Wolski, Marko Kolar (83. Patryk Tuszyński), Radosław Cielemęcki (70. Fryderyk Gerbowski)

Śląsk Wrocław: Michał Szromnik - Daníel Leo Gretarsson, Wojciech Golla, Diogo Verdasca, Jakub Iskra (73. Dennis Jastrzembski) - Krzysztof Mączyński, Petr Schwarz, Patrick Olsen (46. Waldemar Sobota), Víctor Garcia - Erik Exposito (86. Fabian Piasecki), Caye Quintana (73. Patryk Janasik)