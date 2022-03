W czwartek szkoleniowiec "Pasów" otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i został skierowany na 7-dniową izolację. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi, gdyż pierwszy asystent Tomasz Jasik też jest zakażony. Wygląda na to, że do protokołu wpisany zostanie inny członek sztabu szkoleniowego Michał Bartosz. To pod jego kierunkiem odbywają się ostatnie treningi zespołu.

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła – powiedział Zieliński, który obejrzy spotkanie w telewizji, a swoje uwagi oraz decyzje będzie przekazywał na ławkę przez telefon.

Nigdy w swojej karierze trenerskiej nie prowadziłem zespołu z domu, oglądając mecz w telewizji. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie – przyznał Zieliński.

Cracovia do starcia z Piastem przystąpi solidnie osłabiona. Już w poprzednim spotkaniu z Pogonią Szczecin z powodu infekcji wirusowej nie mogli wziąć udziału czterej piłkarze: Otar Kakabadze, Michal Siplak, Florian Loshaj i David Jablonsky. Zawodnicy ci mieli jednak negatywne wyniku testu na obecność koronawirusa, ale wciąż nie wrócili do zdrowia.

Z powodu choroby z Piastem nie zagra także Jewhen Konoplanka, a kontuzje – już do końca sezonu – wyeliminowały obrońcę Jakuba Jugasa i napastnika Filipa Balaja. Wzmocnieniem zespołu może być powrót po pauzie za kartki pomocnika Sylwestra Lusiusza.

Cracovia przed tygodniem, po dobrym meczu, zremisowała 1:1 z Pogonią Szczecin.

Mimo ogromnych problemów chcemy zagrać dobry mecz i zdobyć trzy punkty – zadeklarował Zieliński.

Niedzielny mecz z Piastem rozpocznie się w Krakowie o godz. 15.00. W poprzednim spotkaniu tych drużyn w Gliwicach "Pasy" wygrały 4:2. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Pelle van Amersfoort.

Cracovia w przerwie reprezentacyjnej ma zaplanowany na piątek sparing z 1-ligową Sandecją Nowy Sącz.