Zabrzanie, po wyjazdowej porażce z Legią 3:5, chcieli pożegnać się z swoimi kibicami wygraną. Piłkarze z Łęcznej jechali na mecz, by przedłużyć swoje – matematyczne szanse na utrzymanie. Już na stadionie dowiedzieli się, że żegnają się z ekstraklasą bez względu na wynik. Zadecydował o tym wcześniejszy niedzielny mecz, w którym Stal Mielec zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1:1.

Przed rozpoczęciem gry uhonorowany został przez zarząd zabrzańskiego klubu i kibiców trener gospodarzy Jan Urban, obchodzący dzień wcześniej 60. urodziny. W dużo gorszym nastroju był za pewne Marcin Prasoł, który na początku kwietnia został szkoleniowcem łęcznian. Przez wiele lat był związany z zabrzańskim klubem, ostatnio w roli asystenta Urbana.

Dość niespodziewanie prowadzenie objęli goście. W 5. minucie Przemysław Banaszak wykorzystał nonszalanckie zachowanie rywali, przejął piłkę na ich połowie i nie dał szans Danielowi Bielicy.

Miejscowi kibice domagali się od swoich piłkarzy, by grali „jak za dawnych” lat. Zabrzanie atakowali, tyle że próbowali „wjechać” do bramki przyjezdnych. Najbliżej sukcesu był Piotr Krawczyk. Po jego strzale głową Maciej Gostomski w ekwilibrystyczny sposób obronił.

W przerwie trener Urban zdjął marynarkę i dokonał trzech zmian w składzie. Jego zawodnicy ruszyli do przodu i... po siedmiu minutach przegrywali 0:2. Akcję z własnej połowy wyprowadził Jason Lokilo, prostopadłym podaniem ”uruchomił” Banaszaka, a napastnik przyjezdnych precyzyjnym strzałem w długi róg podwyższył prowadzenie.

Zmuszeni do ataku pozycyjnego gospodarze długo nie potrafili sforsować defensywnych „zasieków” przyjezdnych. Emocje kibicom zapewnił w 66. Robert Dadok. Płaskim strzałem z narożnika pola karnego pokonał Gostomskiego.

Zabrzanie walczyli o zmianę wyniku do końca i dopięli swego. Do remisu doprowadził pozostawiony w polu karnym bez „opieki” Lukas Podolski w 86. minucie, chwilę potem głową trafił do siatki Krzysztof Kubica, a w ostatniej akcji spotkania ustalił rezultat rezerwowy Higinio Marin.

Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 4:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Przemysław Banaszak (5), 0:2 Przemysław Banaszak (52), 1:2 Robert Dadok (66), 2:2 Lukas Podolski (86), 3:2 Krzysztof Kubica (89-głową), 4:2 Higinio Marín (90+6)

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Przemysław Wiśniewski, Erik Janza, Lukas Podolski. Górnik Łęczna: Jason Lokilo, Łukasz Szramowski, Alex Serrano

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków)

Widzów: 14 065

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Przemysław Wiśniewski, Rafał Janicki, Erik Janza - Robert Dadok, Krzysztof Kubica, Alasana Manneh (46. Jean Jules Mvondo), Mateusz Cholewiak (70. Jakub Szymański) - Bartosz Nowak (46. Dani Pacheco), Piotr Krawczyk (46. Higinio Marín), Lukas Podolski (90+4. Adrian Dziedzic)

Górnik Łęczna: Maciej Gostomski - Kryspin Szcześniak, Bartosz Rymaniak, Jonathan de Amo - Serhij Krykun, Łukasz Szramowski (60. Szymon Drewniak), Alex Serrano, Bartłomiej Kalinkowski (60. Marcel Wędrychowski), Ruben Lobato Cabal (60. Leandro) - Jason Lokilo (86. Michał Król), Przemysław Banaszak (77. Michał Goliński)