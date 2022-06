Żyro z Widzewem związał się dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Wychowanek Legii Warszawa w ostatnim sezonie był podstawowym zawodnikiem Stali. Wystąpił w 32 meczach ekstraklasy, w których zdobył dwa gole.

Widzew to ogromna marka, która kreowała obraz polskiej piłki, dlatego cieszę się, że nareszcie wraca do Ekstraklasy. To był jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na transfer, podobnie jak wizja rozwoju przedstawiona przez trenera. Chociaż jesteśmy beniaminkiem to uważam, że nie powinniśmy stawiać sobie żadnych limitów, bo przykład Warty czy Radomiaka pokazuje, że można osiągnąć fajny wynik – powiedział Żyro, cytowany na internetowej stronie klubu z Łodzi.

To pierwszy transfer Widzewa po wywalczeniu awansu do ekstraklasy. Wcześniej ogłoszono, że w następnym sezonie w łódzkim zespole nie będą dłużej występować: obrońcy Tomasz Dejewski i Daniel Tanżyna, pomocnicy Mateusz Michalski i Patryk Mucha oraz napastnicy Przemysław Kita i Hiszpan Dani Villanueva.

W czwartek po południu drużyna trenera Janusza Niedźwiedzia spotka się na pierwszym treningu po urlopach.

