Niestety, muszę w tym momencie zrezygnować z projektu Lech i z piłki nożnej w ogóle. Chciałbym bardzo mocno podziękować prezesom Piotrowi i Karolowi, dyrektorowi Tomkowi Rząsie i innym moim współpracownikom, a także piłkarzom, którzy wykonali na boisku fantastyczną pracę, za to jak mnie wspierali w ostatnim czasie, było to dla mnie ogromnie wzruszające. I pokazuje, że Lech to coś więcej niż klub - podkreślił Skorża w oficjalnym komunikacie.

50-letni Skorża w poznańskim klubie pracował od kwietnia 2021 roku. W obecnym sezonie doprowadził "Kolejorza" do ósmego tytułu mistrza Polski. Wcześniej z Lechem triumfował w ekstraklasie w 2015 roku.