Konczkowski jest wychowankiem Ruchu Chorzów, a od sezonu 2017/18 bronił barw Piasta Gliwice, z którym zdobył w roku 2019 mistrzostwo Polski. Do klubu z Wrocławia prawy obrońca przeszedł na zasadzie transferu wolnego po wygaśnięciu umowy z Piastem.

300 meczów, mistrzostwo i brązowy medal

Dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka charakteryzując zawodnika zwrócił uwagę, że dopiero wchodzi on w najlepszy wiek dla piłkarza.

Martin to boczny obrońca, ale pokazał już, że potrafi również zagrać wyżej, jako wahadłowy lub pomocnik. Ma na swoim koncie blisko 300 meczów w ekstraklasie, zdobył mistrzostwo Polski i brązowy medal, będąc przez lata podstawowym zawodnikiem Piasta Gliwice, a wcześniej Ruchu Chorzów. Liczymy na jego umiejętności i doświadczenie – dodał.

Trener w Śląsku też jest nowy

Piłkarz zdradził natomiast, że od dłuższego czasu był już w kontakcie ze Śląskiem i słabsza wiosna w wykonaniu wrocławian nie odwiodła go od podpisania kontraktu.

Śląsk to duży klub, a Wrocław to ciekawe miasto. WKS ma duży potencjał i była to moja świadoma decyzja. Jestem bardzo ambitnym zawodnikiem. Nie chcę mówić o swoich zaletach, chciałbym, żeby kibice po prostu zobaczyli je na boisku – powiedział.

W piątek klub przedstawił też plany na okres przygotowawczy do nowego sezonu. Podopieczni trenera Ivana Djurdjevica, który w czwartek został przedstawiony oficjalnie jako pierwszy trener Śląska, do treningów po urlopie wrócą 13 czerwca. Pierwsze dni spędzą na własnych obiektach i 18 czerwca rozegrają pierwszy sparing, a rywalem będzie GKS Tychy. Dziewięć dni później wrocławianie wyjadą na zgrupowanie do Słowenii, gdzie w planach mają cztery gry kontrolne. Do domów powrócą 8 lipca, a pierwszy mecz o punkty rozegrają tydzień później w Lubinie z KGHM Zagłębiem.