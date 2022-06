To był trzeci letni sparing zabrzan. Wcześniej pokonali występującego w klasie okręgowej imiennika z Brzeszcz 8:0 i 1. ligową Puszczę Niepołomice 2:1. W obu tych spotkaniach Górnika poprowadził „awaryjnie” Piotr Gierczak, na co dzień pracujący z ekipą rezerw.

We wtorkowe popołudnie na ławce trenerskiej zasiadł już urodzony w Bytowie Niemiec Gaul. Tuż końcowym gwizdku sędziego zebrał całą drużynę na murawie, by przeprowadzić pierwszą analizę spotkania. W środę zabrzanie wyjada na zgrupowanie do Opalenicy, podczas którego rozegrają trzy sparingi.

W minionym sezonie drużyna zajęła ósme miejsce w lidze. Dzień po wznowieniu treningów niespodziewanie pracę stracił jej szkoleniowiec Urban, którego umowa obowiązywała jeszcze przez rok.

Górnik Zabrze - MFK Tatran Liptowski Mikulasz 2:2 (0:2

Bramki: 0:1 Peter Vosko (4), 0:2 Tobias Divis (6), 1:2 Bartosz Nowak (55), 2:2 Alan Lubaski (72).

Autor: Piotr Girczys