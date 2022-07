24-letni Kallman przeniósł się do Krakowa z Interu Turku, do którego dołączył na początku 2016 roku. W międzyczasie był wypożyczany do szkockiego Dundee FC, duńskiego Vendsyssel FF, a także norweskich - Vikinga Stavanger i Haugesund.

Nowy nabytek "Pasów" rozegrał 7 spotkań w reprezentacji Finlandii, w których strzelił 2 gole. Na koncie ma też 46 występów w reprezentacjach młodzieżowych swojego kraju. W poprzednim sezonie fińskiej ekstraklasy rozegrał 12 meczów i zdobył 7 bramek.

Fin jest drugim transferem Cracovii tego lata. Wcześniej wykupiono z Miedzi Legnica napastnika Patryka Makucha.

Krakowski zespół dzisiaj zakończył obóz w Austrii i od poniedziałku przygotowania do nowego sezonu będzie kontynuował w swoim ośrodku treningowym w Rącznej. W pierwszej kolejce ekstraklasy Cracovia zmierzy się 18 lipca na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.