Citaiszwili jest wychowankiem Dynama Kijów, ale do Wisły Kraków trafił z Czarnomorca Odessa. Było to możliwe po wprowadzeniu przez FIFA regulacji umożliwiających zmianę klubu w trakcie trwania sezonu po agresji Rosji na Ukrainę. Teraz Gruzin, który ma również ukraińskie obywatelstwo, został wypożyczony na rok do Lecha.

To piłkarz, który już wiosną poznał naszą ekstraklasę i pokazał się z dobrej strony. Charakteryzuje go olbrzymia dynamika, cechuje go wygrywanie pojedynków, dobre uderzenie z lewej nogi. Jest to zawodnik, który mimo młodego wieku jest bardzo doświadczony i ma za sobą występy w reprezentacji Gruzji - scharakteryzował 21-letniego pomocnika dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

Dla poznańskiego klubu to trzeci transfer przeprowadzony latem, bo już wcześniej udało się pozyskać Portugalczyka Afonso Sousę i Ukraińca Artura Rudko. Przed startem nowego sezonu w doszło w zespole z Wielkopolski także do zmiany trenera - Macieja Skorżę zastąpił Holender John van den Brom.