"Kolejorz" po wyjazdowej porażce 1:5 z azerskim Karabachem Agdam odpadł w 1. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów i dołączył do grona drużyn walczących o fazę grupową Ligi Konferencji. Najbliższym rywalem Lecha będzie gruzińskie Dinamo Batumi, a kolejnym może być islandzki Víkingur Reykjavik lub walijski zespół The New Saints FC.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy Lech, jako uczestnik europejskich pucharów, ma prawo dwukrotnie przełożyć mecz ligowy bez zgody rywala. Skorzystał z tej możliwości już w 2. kolejce.

Nowy termin spotkania wyznaczy Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.

Niedzielne starcie 1. kolejki ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem i Miedzią zakończyło się remisem 1:1. Lech natomiast na inaugurację ekstraklasy przegrał u siebie ze Stalą Mielec 0:2.