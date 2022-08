Trener Lechii Tomasz Kaczmarek przyznał, że prognozy nie dają jasnej informacji, kiedy możliwy jest powrót Kuciaka do gry.

Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić, ile potrwa przerwa Dusana. To mogą być dwa tygodnie, cztery, a nawet sześć. Wszystko jest możliwe, bo to kontuzja ręki. Mam nadzieję, że w ciągu 3-4 tygodni Dusan do nas wróci, ale najważniejsze jest, aby to pęknięcie się dobrze zagoiło – przyznał szkoleniowiec.

Kuciak nie wystąpił już w niedzielny wieczór w zwycięskim 3:2 meczu 3. kolejki ekstraklasy z Widzewem w Łodzi. Zastąpił go Michał Buchalik, który spisał się bardzo dobrze, ratując gościom zwycięstwo m.in. świetnymi interwencjami w końcówce spotkania.