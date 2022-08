Wybrany najlepszym piłkarzem polskiej ekstraklasy w sezonie 2019/2020 Hiszpan Jorge Felix wrócił do Piasta Gliwice. We wtorek klub z Górnego Śląska ogłosił, że pomocnik podpisał kontrakt mający obowiązywać do końca czerwca 2023 r. z opcją przedłużenia o rok.

Felix odszedł z gliwickiego zespołu w sierpniu 2020 r. po podpisaniu 2-letniej umowy z tureckim Sivassporem. Wcześniejsze dwa sezony spędził w Piaście, z tym zespołem zdobył mistrzostwo kraju 2018/19. W polskiej ekstraklasie do tej pory rozegrał 67 meczów i strzelił 22 gole. Reklama Wróciłem do domu i cieszę się, że tak się stało. Byłem tutaj szczęśliwy i jestem pewien, że teraz też tak będzie. Cały czas śledziłem wyniki Piasta, więc jestem na bieżąco z sytuacją zespołu. Przez ten czas sporo się zmieniło, jest wielu nowych zawodników, ale są też dobrze mi znane nazwiska, jak na przykład Kuba Czerwiński, Tom Hateley czy Kuba Szmatuła - powiedział 30-latek, cytowany przez oficjalną stronę klubową. Zawodnik jest wychowankiem Atletico Madryt. Po raz pierwszy trafił do Piasta z zespołu Club Lleida Esportiu. Gliwiczanom do tej pory niezbyt wiedzie się w rozgrywkach ligowych. Przegrali dwa swoje spotkania. Nie zdobyli ani jednej bramki, a stracili trzy. W piątek zagrają na wyjeździe z Legią Warszawa.