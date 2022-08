Nadal pracujemy nad tym, by być bardziej wyrafinowanym zespołem, bardziej konkretnym pod bramką przeciwnika, ale to wszystko wymaga czasu - powiedział w środę na konferencji prasowej trener Jagiellonii Maciej Stolarczyk, który prowadzi tę drużynę od dwóch miesięcy. Podkreślił, że to proces, by - jak to ujął - zeszła się droga piłkarzy i droga, którą on jako szkoleniowiec wytycza.

Reklama

W minionej kolejce Jagiellonia wygrała u siebie z Miedzią 2:1. Zdecydowała ostatnia akcja i efektowne uderzenie z powietrza Nene, pozyskanego latem portugalskiego pomocnika. Trafienie śmiało może kandydować do Gola Sezonu. Przed tym spotkaniem białostoczanie zaliczyli serię czterech meczów bez zwycięstwa, ale trener Stolarczyk uważa, że w tych występach było dużo pozytywów.

Tego się trzymaliśmy i wiedzieliśmy, że to się odmieni, będąc tylko i wyłącznie konsekwentnym - wskazał.

W Zabrzu zmierzą się drużyny sąsiadujące w tabeli, oba zespoły mają po siedem punktów. Stolarczyk zwrócił uwagę, że Górnik gra w podobnym do Jagiellonii ustawieniu, chwalił go za postawę w meczu z Legią w Warszawie (2:2), mówił, że to pokazuje spore możliwości tej drużyny.

Reklama

Nieco poprawia się sytuacja kadrowa białostoczan, chodzi zwłaszcza o piłkarzy grających w defensywie. Trenują już po urazach Michał Pazdan, Ivan Runje i Miłosz Matysik, choć ci dwaj ostatni mieli długą przerwę i potrzebują więcej czasu, by wrócić do pełnej dyspozycji.

Piątkowy mecz Jagiellonii w Zabrzu będzie pierwszym z trzech kolejnych spotkań wyjazdowych, które zagra ona w ciągu 10 dni. 1 września czeka ją bowiem mecz w Pucharze Polski z pierwszoligową Odrą w Opolu, a trzy dni później - w ekstraklasie w Lubinie z miejscowym Zagłębiem.

Stolarczyk zaznaczył, że na razie koncentruje się na meczu z Górnikiem, ale zwrócił uwagę, że terminarz nie jest dla jego drużyny korzystny. Chodzi o to, że lubinianie pojedynek pucharowy grają dwa dni wcześniej niż Jagiellonia i będą mieć dwa dni więcej na regenerację sił, a ich przeciwnikiem będzie czwartoligowiec.

Mecz Górnika z Jagiellonia otworzy 7. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Początek w piątek o godz. 18.

autor: Robert Fiłończuk