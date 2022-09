Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 2:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Marc Gual (3), 1:1 Flavio Paixao (52), 1:2 Jesus Imaz (55), 2:2 Flavio Paixao (73-karny).

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Conrado, Joeri de Kamps. Jagiellonia Białystok: Israel Puerto, Bogdan Tiru, Taras Romanczuk, Miłosz Matysik, Nene, Bojan Nastic.

Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów: 5 872.

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - David Stec, Michał Nalepa (86. Marco Terrazzino), Kristers Tobers, Rafał Pietrzak - Kacper Sezonienko (74. Bassekou Diabate), Joeri de Kamps (66. Jakub Kałuziński), Jarosław Kubicki, Maciej Gajos, Conrado - Flavio Paixao.

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic - Israel Puerto (46. Miłosz Matysik), Bogdan Tiru, Bojan Nastic - Tomas Prikryl, Taras Romanczuk, Nene, Jakub Lewicki (85. Maciej Bortniczuk) - Marc Gual (82. Wojciech Łaski), Jesus Imaz, Fedor Cernych (46. Tomasz Kupisz).

Przebieg meczu

Zawodnicy Jagiellonii w znakomitym stylu rozpoczęli tę konfrontację. Przyjezdni już w 139. sekundzie objęli prowadzenie – Marc Gual dwa razy „zakręcił” na lewym skrzydle środkowym obrońcą Michałem Nalepą i strzałem z ostrego kąta pokonał Dusana Kuciaka. W ekipie Lechii starał się głównie Paixao, ale jego uderzenie w 13. minucie obronił Zlatan Alomerovic. W 34. minucie były golkiper Lechii nie dał się ponadto pokonać Kacprowi Sezonience. Jagiellonia mogła podwyższyć prowadzenie w 21. i 30. minucie. Za pierwszym razem niecelnie z dystansu uderzył Jakub Lewicki, a za drugim nieznacznie pomylił się Taras Romańczuk.

Początek drugiej połowy należał natomiast do biało-zielonych. W 52. minucie świetnym prostopadłym podaniem do Paixao popisał się Jarosław Kubicki, a Portugalczyk płaskim strzałem z 11. metra wyrównał stan rywalizacji. Na odpowiedź drużyny z Białegostoku nie trzeba było długo czekać. 180 sekund później goście wygrywali 2:1, a w tej sytuacji katastrofalnie zachowała się z kolei defensywa miejscowych. Piłka po długim zagraniu Tomasa Prikryla trafiła do stojącego samotnie przed polem karnym rywali Jesusa Imaza, który bez problemu umieścił piłkę w siatce pomiędzy nogami wychodzącego z bramki Kuciaka.

W 73. minucie ponownie był remis. Za zagranie ręką Bojana Nastica arbiter podyktował rzut karny, a „11” wykorzystał Paixao. Było to już 105. trafienie 38-letniego napastnika w ekstraklasie. W pierwszej minucie doliczonego czasu Kuciak obronił groźne uderzenie z 20 metrów Imaza, ale końcówka spotkania należała do gdańszczan. Lechiści nie zdołali jednak wywalczyć trzech punktów, które pozwoliłyby im opuścić ostatnie miejsce w tabeli.

W ekipie trenera Macieja Stolarczyka po raz pierwszy w tym sezonie na boisku pojawił się Tomasz Kupisz. 32-letni skrzydłowy ostatnio zagrał w Jagiellonii w sierpniu 2013 roku, a później występował w różnych włoskich klubach.

Autor: Marcin Domański