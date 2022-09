Raków na pewno też ma ambicje, aby wygrać z nami. Będą atakować, ruszą na nas pressingiem i muszą też ryzykować. To ryzyko im się opłacało i na pewno będziemy musieli zagrać w niedzielę bardzo dobry mecz - wyznał szkoleniowiec.

Raków będzie chciał się odbudować po porażce 0:3 z Cracovią w poprzedniej kolejce.

W przeciągu ostatnich lat Raków stał się bardzo poważnym rywalem dla Legii Warszawa. Pokazuje to, że ciągłość w piłce nożnej i strategiczna metodyka przynosi sukces. Kto będzie faworytem? Zależy, na jaki patrzymy okres. Patrząc przez pryzmat ostatnich kilku lat to jasne, że Legia będzie faworytem. Pamiętajmy jednak, że w ostatnich latach Raków zdobył cztery trofea – dwukrotnie Puchar i Superpuchar Polski. Legia nie była w stanie pokonać zespołu z Częstochowy w ostatnim sezonie co pokazuje, jak mocna jest to drużyna - stwierdził trener Legii.

Po ośmiu kolejkach Legia jest wiceliderem ekstraklasy z dorobkiem 17 pkt. Stołeczny klub jest niepokonany w ostatnich pięciu kolejkach i wygrał dwa ostatnie mecze z Radomiakiem Radom (1:0) i Stalą Mielec (1:0). Jedyną drużyną, która pokonała Legię w tym sezonie jest Cracovia.

Przez ostatnie kilka lat sytuacja w lidze się trochę zmieniła. Raków, Lech, Pogoń, to drużyny, które tak jak my mają ambicje, aby walczyć o tytuł mistrza Polski. Decyzję, kto jest faworytem niedzielnego starcia pozostawiam dziennikarzom. Spodziewam się ciekawego i zaciętego spotkania. Na boisku spotkają się bardzo ambitne drużyny, które mają o co grać - dodał szkoleniowiec.

W uznaniu za dobry początek sezonu Runjaic został wybrany najlepszym trenerem sierpnia w PKO BP Ekstraklasie.

Wiemy, że znajdujemy się w dobrej formie i chcemy z tego skorzystać podczas meczu z Rakowem. Muszę powiedzieć, że moja drużyna poczuła ogień - zadeklarował.

Raków jest bardzo niewygodnym rywalem dla Legii. Drużyna trenera Papszuna w ostatnich czterech starciach z "Legionistami" trzykrotnie wygrała i raz zremisowała. Legia po raz ostatni pokonała Raków 6 lutego 2021 roku.

W ekstraklasie każdy może wygrać z każdym. Rzeczywiście niedzielny mecz to spotkanie na szczycie. Jesteśmy najlepszym zespołem w Polsce, ale futbol to taki sport, w którym w każdym sezonie zaczynamy drogę od zera. Musimy wyjść na boisko i pokazać naszą klasę. Lech, Pogoń i Raków są naszymi konkurentami. W tym roku chcemy pokazać, że potrafimy zdobyć mistrzostwo Polski i jednym z kluczowych meczów będzie ten niedzielny - oświadczył trener.

W meczu z Rakowem nie zagra obrońca Artur Jędrzejczyk, który jest zawieszony za żółte kartki.

Mamy możliwości w obronie. Może zagrać Maik Nawrocki lub Lindsay Rose - wyjaśnił Runjaic.

Spotkanie Raków - Legia w Częstochowie rozpocznie się w niedzielę o godz. 17.30.