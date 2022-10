Był to szczególny mecz dla trenera Legii Kosty Runjaica, który pracował w Pogoni od listopada 2017 roku do końca poprzedniego sezonu. Niemiecki szkoleniowiec poprowadził "Portowców" w 169 meczach, a jego bilans to 74 zwycięstwa, 47 remisów, 48 porażek. Runjaic pierwszy raz mierzył się ze swoim byłym klubem.

W środku tygodnia obie drużyny grały w 1/16 finału Pucharu Polski. Legia pewnie wygrała z Wisłą Płock 3:0 i zrewanżowała się za porażkę 1:2 w poprzedniej kolejce ekstraklasy. Natomiast Pogoń po 120 minutach remisowała 3:3 z trzecioligowym Rekordem Bielsko-Biała. Ostatecznie "Portowcy" awansowali, ale zwycięzcę tego pojedynku wyłoniono dopiero po 14 seriach rzutów karnych.

"Legioniści" w poprzednich sześciu meczach u siebie nie zaznali goryczy porażki, tworząc ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej prawdziwą twierdzę i chcieli przedłużyć tę serię.

W 15. minucie meczu piłka trafiła w słupek po strzale napastnika Legii Macieja Rosołka. Chwilę później Filip Mladenovic dośrodkował do Carlitosa na siódmy metr, lecz Hiszpan chybił po strzale głową.

Szczególnie ciekawa była końcówka pierwszej połowy. W 45. minucie Legia wyprowadziła zabójczą kontrę. Josue posłał prostopadłe podanie do wbiegającego w pole karne Mladenovica, który strzelił gola.

W doliczonym czasie sędzia podyktował rzut karny dla Legii po faulu Mariusza Malca na Rosołku. Jednak debiutujący w ekstraklasie Bartosz Klebaniuk obronił strzał Carlitosa.

W 52. minucie Damian Dąbrowski dośrodkował z rzutu rożnego, a Jakub Bartkowski strzelił głową wyrównującego gola.

Kilka minut później Kamil Grosicki oddał groźny strzał, ale Kacper Tobiasz wybił piłkę na rzut rożny.

W 79. minucie Tobiasz wygarnął piłkę spod nóg Luki Zahovica w sytuacji sam na sam.

Po 14 kolejkach Legia ma 25 pkt i zajmuje czwarte miejsce. Pogoń ma dwa punkty mniej i jest piąta. W następnej serii spotkań Legia zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a Pogoń z Miedzią Legnica.

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Filip Mladenovic (45), 1:1 Jakub Bartkowski (52-głową)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk, Maik Nawrocki. Pogoń Szczecin: Wahan Biczachczjan, Leo Borges, Mateusz Łęgowski, Rafał Kurzawa

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 21 784

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Lindsay Rose, Artur Jędrzejczyk, Maik Nawrocki - Paweł Wszołek (81. Makana Baku), Bartosz Kapustka (81. Rafał Augustyniak), Bartosz Slisz, Josue, Filip Mladenovic - Carlitos (62. Ernest Muci), Maciej Rosołek (72. Blaz Kramer)

Pogoń Szczecin: Bartosz Klebaniuk - Jakub Bartkowski, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Leo Borges (86. Luis Mata) - Jean Carlos Silva (46. Michał Kucharczyk), Sebastian Kowalczyk (46. Rafał Kurzawa), Damian Dąbrowski (62. Mateusz Łęgowski), Wahan Biczachczjan (73. Marcel Wędrychowski), Kamil Grosicki - Luka Zahovic