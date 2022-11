Reprezentant Szwecji podpisał umowę we wtorek podczas oficjalnego otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wronkach, niezwykle nowoczesnego obiektu akademii piłkarskiej poznańskiego klubu. Samo ogłoszenie tej informacji było ogromnym zaskoczeniem dla uczestników uroczystości, tym bardziej, że prezes Piotr Rutkowski wcześniej deklarował, że zatrzymanie snajpera jest raczej poza zasięgiem możliwości Lecha. Ishak, mimo wielu ofert z zagranicznych klubów, w obecności dyrektora sportowego Tomasza Rząsy złożył podpis na nowym kontrakcie.

Szwed w lipcu rozpoczął swój trzeci sezon w barwach mistrzów Polski. W pierwszym z nich zanotował 20 trafień, w drugim o dwa mniej, a w obecnym ma już 14 goli zdobytych we wszystkich rozgrywkach. Ishak jest najskuteczniejszym w historii piłkarzem w Lecha w europejskich rozgrywkach - zdobył w sumie 16 goli.

O wartości sportowej Mikaela nie trzeba nikogo przekonywać. To niezwykle skuteczny napastnik, który daje nam w ofensywie odpowiednią jakość. Na boisku jest jednym z naszych liderów i piłkarzy, na których zawsze możemy liczyć w trudnym momencie. Świadczą o tym ważne gole, jak choćby te w europejskich pucharach, czy zwycięskie w lidze wiosną w Gliwicach czy w derbach Poznania z Wartą, co utorowało nam drogę do mistrzostwa Polski, do którego Mika doprowadził nas w roli kapitana - powiedział Rząsa.