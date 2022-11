Powodem rozstanie się Stokowca z Zagłębiem są słabe wyniki zespołu. Drużyna z Lubina przegrała w lidze cztery mecze z rzędu i do tego odpadła z Pucharu Polski po porażce z drugoligowym Motorem Lublin. Wszystkie te spotkania Miedziowi przegrali do zera. W ligowej tabeli Zagłębie spadło na 14. miejsce i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Stokowiec do Zagłębia trafił w grudniu 2021 roku i w sumie poprowadził zespół w 33 meczach. Było to drugie podejście szkoleniowca do zespołu z Lubina, bo pracował tam już w latach 2014-17. Wówczas najpierw spadł z ekstraklasy, ale po roku wrócił i z marszu zajął trzecie miejsce na koniec sezonu.