Gutkovskis ma 27 lat, jest napastnikiem, wychowankiem Skonto Ryga, a w polskiej ekstraklasie zadebiutował 2 kwietnia 2016 roku, w swoje 21. urodziny, w barwach Termaliki Bruk-Betu Nieciecza.

Latem 2020 roku przeniósł się z Niecieczy do Rakowa i w częstochowskim klubie zagrał dotychczas w 99 meczach (licząc wszystkie rozgrywki), zdobywając w nich 31 bramek. Wraz z Rakowem po dwa razy wywalczył Puchar Polski, Superpuchar oraz wicemistrzostwo kraju, a w ostatnim występie w ekstraklasie, przeciwko Wiśle Płock, strzelił cztery gole.

To dla mnie ważny moment. Myślę, że robię dodatkowy krok do przodu, bo wiem, że tutaj będę się mógł jeszcze rozwinąć i stać się lepszym piłkarzem. W Rakowie przeżyłem wiele wspaniałych momentów i to trwa dalej. Nigdzie się nie wybieram, czuję się tutaj bardzo dobrze i cieszę się z przedłużenia kontraktu - podkreślił Gutkovskis.

Vladislavs to dla nas bardzo ważny zawodnik i wierzymy, że stać go na regularne zdobywanie bramek, które dadzą wiele radości kibicom, jak te w finale Pucharu Polski, czy w niedawnym meczu z Wisłą Płock, oraz przyczynią się do realizacji naszych celów w tym i kolejnych sezonach - powiedział Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa.