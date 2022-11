Po zakończeniu rundy jesiennej kieleccy piłkarze udali się na urlopy. Na pierwszych zajęciach zespół spotka się 28 listopada. Do grudnia drużyna będzie trenowała na własnych obiektach. W tym czasie rozegra dwa mecze kontrolne z GKS Katowice i Górnikiem Łęczna. Terminy i miejsca obu spotkań nie zostały jeszcze ustalone.

Reklama

Po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze Korony spotkają się 2 stycznia i od razu wylecą na zgrupowanie do Turcji, gdzie przebywać będą do 15 stycznia. Podczas obozu kielczanie mają rozgrać co najmniej cztery gry kontrolne. Przeciwnicy nie są jeszcze znani. Pierwszy mecz rundy wiosennej ekstraklasy Korona rozegra 28 stycznia na wyjeździe z Legią Warszawa.

23 listopada władze klubu mają ogłosić, kto poprowadzi zespół w drugiej części sezonu. W ostatnich dwóch spotkaniach rundy jesiennej kielczanie grali pod wodzą Kamila Kuzery, który zastąpił zwolnionego Leszka Ojrzyńskiego. I to właśnie wychowanek Korony jest najpoważniejszym kandydatem na to stanowisko.

Kielecki zespół wiosną czeka trudna batalia o utrzymanie. Beniaminek rozgrywek po pierwszej części sezonu zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli z dorobkiem zaledwie 13 punktów. Do bezpiecznego miejsca kielczanie tracą trzy punkty.

Reklama

Z zespołem prawdopodobnie rozstaną się Adam Frączczak, Grzegorz Szymusik, Mario Zebic, Roberto Corral i Łukasz Sierpina. Wszyscy zostali wystawieni na listę transferową.

Autor: Janusz Majewski